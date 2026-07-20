Euskalmeten iragarpena

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Beroa areagotu egingo da astearen hasieran, eta maximoak 35ºC-raino iritsiko dira Ebro ibarrean

Eguzkia nagusituko da eta egonkortasuna izango da egunotan. Tenperaturek gora egingo dute, progresiboki.

 

Bañistas disfrutan de un día veraniego en la bahía de la Concha de San Sebastián. La ola de calor que está afectando a Euskadi desde hace días podría haber ocasionado la muerte de catorce personas, según el Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (Momo) del Instituto de Salud Carlos III. EFE/Juan Herrero
Kontxako hondartzaren irudia, uda honetan. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Astea udako giro bete-betean hasiko da Euskal Herrian; eguzkia izango da nagusi, eguraldia egonkorra izango da eta tenperaturak pixkanaka gora egingo du. Giro beroena Ebro ibarrean izango da, eta asteazkenetik aurrera termometroek 35 ºC-ak gainditu ahal izango dituzte.

Udako giroa astelehen honetan

Astelehenean asteburuan izandako udako giroak jarraipena izango du, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Goizaldean lainoa eta behe-hodei batzuk sor daitezke, baina berehala desagertuko dira, eta egunaren gainerakoan zerua hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da.

Haizea ahul eta aldakorra izango da goizean; arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta indarra pixka bat hartuko du. Barnealdeko leku askotan tenperatura maximoek berriro 30 ºC-ak gaindituko dituzte; kostaldean, berriz, epelagoak izango dira. Bero handiena Ebro ibarrean egingo du.

Asteartea, hodeirik gabe

Asteartea ere erabat udakoa izango da. Eguna eguzkitsua izango da, ia hodeirik gabe. Haizea goizean ahul eta aldakorra izango da, eta arratsaldean iparraldetik joko du, zertxobait indartsuago. Tenperatura maximoak 30 ºC ingurukoak izango dira barnealdean, eta zertxobait baxuagoak kostaldean. Ebro ibarrean, berriz, maximoak 35 ºC-ra hurbilduko dira.

Asteazkena, maximoen gorakada

Asteazkenean ere udako eguraldia izango dugu. Eguzkia izango da protagonista, eta hodei gutxi batzuk baino ez dira ikusiko. Haizea goizean ahul eta aldakorra izango da, baina arratsaldean ipar osagaira aldatuko da eta indar handiagoz joko du. Tenperatura maximoek apur bat gora egingo dute: barnealdean berriro 30 ºC-ak gaindituko dituzte, eta kostaldean balioak zertxobait baxuagoak izango dira. Bero handiena Ebro ibarrean egingo du, eta termometroek 35 ºC-ak gainditu ditzakete.

Eguraldia

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