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Tenperaturak jaitsi egingo dira astelehenean

Ordu batzuk lehenago, igandean bertan, Euskalmetek abisu horia ezarri du prezipitazio handiengatik, zaparrada ertainak eta trumoitsuak espero baitira.

Bilbo. Argazkia: Begoña Barrutia

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EITB

Azken eguneratzea

Astelehenean, Kantauri isurialdean bero gutxiago egingo du, eta tenperatura maximoak 30 ºC azpitik geratuko dira kostaldetik gertu. Barnealderago, tenperaturaren jaitsiera txikiagoa izango da, eta Ebro ibarrean ia ez da nabarituko. 

Ordu batzuk lehenago, igandean bertan, Euskalmetek abisu horia ezarri du prezipitazio handiengatik, zaparrada ertainak eta trumoitsuak espero baitira.

Astelehenean, erdi mailako hodei eta goi-hodeiak nagusituko dira, batez ere egunaren bigarren partean, eta Kantauri isurialdean behe-hodeiak ere agertuko dira. Haize aldakorra ibiliko da; egunak aurrera egin ahala iparraldekoa nagusituko da.

Dena dela, tenperatura epelak espero dira: maximoak 30 ºC-tik hurbil egongo dira kostaldean, eta balio altuagoak barnealdean; minimoak, berriz, 19 ºC inguruan mantenduko dira.

Asteartean, hego-ekialdeko haize-boladek nabarmen igoko dituzte tenperaturak barnealdeko eskualdeetan. Kostaldea hego-ekialdeko haizeen irismenetik kanpo geratuko da, eta handik tenperaturen igoera txikia izango da.

Arratsaldean ipar-osagaiko haizeak sartuko dira, intentsitatea handituz eta beroa arinduz. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak tartekatuko dira, eta behe-hodeiak trinkoagoak izango dira kantauri aldean egunaren hasieran eta amaieran.

Eguraldia Euskal Autonomia Erkidegoa

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