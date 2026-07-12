Tenperaturak jaitsi egingo dira astelehenean
Ordu batzuk lehenago, igandean bertan, Euskalmetek abisu horia ezarri du prezipitazio handiengatik, zaparrada ertainak eta trumoitsuak espero baitira.
Astelehenean, Kantauri isurialdean bero gutxiago egingo du, eta tenperatura maximoak 30 ºC azpitik geratuko dira kostaldetik gertu. Barnealderago, tenperaturaren jaitsiera txikiagoa izango da, eta Ebro ibarrean ia ez da nabarituko.
Ordu batzuk lehenago, igandean bertan, Euskalmetek abisu horia ezarri du prezipitazio handiengatik, zaparrada ertainak eta trumoitsuak espero baitira.
Astelehenean, erdi mailako hodei eta goi-hodeiak nagusituko dira, batez ere egunaren bigarren partean, eta Kantauri isurialdean behe-hodeiak ere agertuko dira. Haize aldakorra ibiliko da; egunak aurrera egin ahala iparraldekoa nagusituko da.
Dena dela, tenperatura epelak espero dira: maximoak 30 ºC-tik hurbil egongo dira kostaldean, eta balio altuagoak barnealdean; minimoak, berriz, 19 ºC inguruan mantenduko dira.
Asteartean, hego-ekialdeko haize-boladek nabarmen igoko dituzte tenperaturak barnealdeko eskualdeetan. Kostaldea hego-ekialdeko haizeen irismenetik kanpo geratuko da, eta handik tenperaturen igoera txikia izango da.
Arratsaldean ipar-osagaiko haizeak sartuko dira, intentsitatea handituz eta beroa arinduz. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak tartekatuko dira, eta behe-hodeiak trinkoagoak izango dira kantauri aldean egunaren hasieran eta amaieran.
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Gau sargoria, 25 ºC-tik gorako tenperaturekin
Arratsaldetik aurrera tenperatura nabarmen jaitsiko da mendebal/ipar-mendebaldeko haize indartsuari esker. Zaparrada trumoitsuak ere espero dira, mendebaldean batez ere.
Tenperatura atseginak asteburua baino lehen; larunbatetik aurrera, berriz ere 40 graduren bueltan
Kostaldean, maximoak 30 gradutik behera mantenduko dira bihar arte, baina larunbatean nabarmen igoko dira.
Tenperatura atsegina kostaldean, 25 º ingururekin, eta bero handia barnealdean, 35º baino gehiagorekin
Giro beroa eta sargoria izango da, gutxienez, ostiralera arte.
Tenperaturak jaitsi egingo dira, baina abisu horia ostegunera arte mantenduko da
Termometroek 37 ºC-ra iritsiko dira Ebro bailaran oraindik ere. Gainerako lekuetan egoera lasaiagoa izango da: altuenak 26 ºC ingurukoak izango dira kostaldean eta 35 ºC-koak trantsizio gunean. Zerua nagusiki eguzkitsu egongo da, han-hemenka hodei batzuekin.
Nola jokatu behar da bero-kolpe baten aurrean?
Beroak estu hartzen gaituenetan, larrialdi zerbitzuak prest daude azkar erantzuteko. Baina, beroari nola aurre egin ikastea garrantzitsua da, eurak ailegatu arte. Adibidez, ura ematea komeni da zorabiatuta dagoenari.
Alerta laranja asteartera arte luzatu dute, 38 ºC-ko tenperaturarekin barnealdean
Muturreko tenperaturen ondorioz, lurraldearen zati handi bat abisupean jarraituko du; apur bat jaitsiko dira tenperaturak bihar, baina iparraldeko zonalde batzuetan bakarrik.
Uda giroa nagusituko da asteburuan Euskal Herrian, eta igandean 35 gradutik gorako tenperaturak izango dira
Larunbatean udako giroa sendotuko da eta igandean tenperaturek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean.
Aste hasiera grisa eta ezegonkorra
Zerua hodeitsu egongo da eta euria egingo du tarteka gaur goizean, baina arratsaldetik aurrera hobera egingo du.
Muturreko beroaldia Europan
Europako herrialde askotan, muturreko tenperaturak dituzte oraindik, 40 gradurainokoak. Beroaldiak muturreko tenperatura historikoak utzi ditu Alemanian, Danimarkan eta Txekian. Herrialde batzuetan, agintariak ur-kanoiak erabiltzen ari dira herritarrak freskatzeko.