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33 urteko gizon bat hil da Errenterian, arma zuriz egindako zauriak direla eta

Ertzaintzak 23 urteko gizon bat atxilotu du, labankada bat eman diolakoan. Gertakariak 09:00ak aldera jazo dira, Kaputxinos auzoko ostalaritza-establezimendu baten inguruan.

Iragarkia
GRAFCAV6310. ERRENTERIA (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 12/07/2026.- Un hombre de 33 años ha fallecido este domingo en Errenteria (Gipuzkoa) tras ser apuñalado en el pecho con un arma blanca en las inmediaciones de un establecimiento hostelero, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

33 urteko gizon bat hil da igande honetan Errenterian (Gipuzkoa) arma zuriz egindako zauriak direla eta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Gertakariak 09:00ak aldera jazo dira, Kaputxinos auzoko ostalaritza-establezimendu baten inguruan.

Berehala, anbulantzia bat eta Ertzaintzako zenbait agente bertaratu dira, eta biktima, ustezko erasotzailea eta gertatutakoaren lekukoak han bertan topatu dituzte.

Biktimak arma zuriz egindako zauria jasan du bularrean, eta bertaratutako osasun arloko langileek suspertze-lanak egin dituzten arren, ezin izan dute ezer egin haren bizitza salbatzeko, eta bertan hil da.

Ertzaintza hilketaren nondik norakoak ikertzen ari da, eta 23 urteko gizon bat atxilotu du, labankada horren ustezko egile gisa, erabilitako arma zuria bertan utzi ostean. Ingurua hesituta dago.

Errenteria Gipuzkoa Delituak Gizartea

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