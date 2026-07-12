ANDALUZIA
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Almeriako baso-sutea egonkortu dute, eta  1.000 pertsona etxera itzuli ahal izango dira

Guztira 7.000 hektarea erre ditu suak, eta 12 dira hildako pertsonak, eta 18 zaurituak, horietako bost larri.

Un equipo de la UME actúa contra el incendio de Los Gallardos (Almería) en la madrugada del domingo 12 de julio. REMITIDA / HANDOUT por UME Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/7/2026
Suhiltzaileak sua itzaltzeko lanetan ari dira Almerian. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Juanma Moreno Andaluziako Juntako presidenteak igande goizean iragarri duenez, Infoca baso-suteen aurkako Andaluziako taldeak egonkortutzat eman du joan den ostegunean Los Gallardosen (Almeria) piztutako sua, eta gutxienez hamabi dira hildakoak. Halaber, su horren ondorioz etxetik irtenarazita zeuden 1.000 pertsonari itzultzeko baimena eman die.

"Albiste onak. Egun latzen ostean, Infoca Planak egonkortutzat eman du #IFLosGallardos", idatzi du Andaluziako presidenteak 'X' sare sozialean, 11:05 aldera argitaratutako mezu batean.

Presidenteak zehaztu duenez, "sutea perimetratuta eta mugatuta dago", hori dela eta, "1. egoera operatibora deseskalatzen da, eta etxetik irtenarazi dituzten 1.000 pertsonak pixkanaka itzultzea baimentzen da".

Suteak 12 hildako eta 18 zauritu utzi ditu, horietatik bost zainketa intentsiboetako unitatean.

Larunbat honetako azken orduan, Andaluziako Juntak baimena eman zien 600 pertsona baino gehiagori Los Castaños, Almocaizar, Alfaix eta Los Gallardoseko kanpinera "itzultzeko", eta Lubrinen ezarritako "konfinamendua" bertan behera geratu utzi zuen.

Andaluziako Gobernuak eta Espainiakoak aurreratu zuten larunbatean, haizeak nabarmen egingo zuela behera eta hezetasunak gora, eta litekeena zela sutea igandean egonkortzea edo kontrolatzea.

Suteak Andaluzia Gizartea

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