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Gizonezko bat hil da gaur goizean Orioko hondartzan

39 urteko gizonezkoa ondoezik atera dute uretatik, eta suspertzen saiatu diren arren, bertan hil da.
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EITB

Azken eguneratzea

39 urteko gizonezko bat hil da gaur goizean Orioko hondartzan, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Gizona ondoezik atera dute uretatik, eta osasun zerbitzuak suspertzen saiatu diren arren, bertan hil da, 10:00ak aldera.

Orio Gipuzkoa Gizartea

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