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Fallece un hombre en la playa de Orio

El hombre, de 39 años, ha sido rescatado del agua indispuesto y, aunque han intentado reanimarle, ha fallecido en el lugar.

Euskaraz irakurri: Gizonezko bat hil da gaur goizean Orioko hondartzan
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EITB

Última actualización

Un hombre de 39 años ha fallecido esta mañana en la playa de Orio, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El hombre ha sido rescatado del agua indispuesto y, aunque los servicios sanitarios han intentado reanimarle, ha fallecido en el lugar sobre las 10:00 horas.

Orio Gipuzkoa Sociedad

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