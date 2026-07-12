Fallece un participante del Ironman de Vitoria-Gasteiz

Un participante del Ironman de Vitoria-Gasteiz, un británico de 25 años, ha fallecido esta mañana cuando participaba en la prueba.

El hombre se ha sentido indispuesto en la prueba de natación del pantano de Ullíbarri-Gamboa, y ha sido rescatado a unos 41 metros de la orilla.

Tras ser atendido en el lugar, el joven ha fallecido por una parada cardíaca.