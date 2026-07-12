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Fallece un participante del Ironman de Vitoria-Gasteiz

El hombre, un británico de 25 años, se ha sentido indispuesto en la prueba de natación en el pantano de Ullíbarri-Gamboa, y ha fallecido en el lugar.

Euskaraz irakurri: Gasteizko Ironmaneko partaide bat hil da
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EITB

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Un participante del Ironman de Vitoria-Gasteiz, un británico de 25 años, ha fallecido esta mañana cuando participaba en la prueba. 

El hombre se ha sentido indispuesto en la prueba de natación del pantano de Ullíbarri-Gamboa, y ha sido rescatado a unos 41 metros de la orilla. 

Tras ser atendido en el lugar, el joven ha fallecido por una parada cardíaca.

Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Sociedad

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