Gasteizko Ironmaneko lehiakide bat hil da
25 urteko gizonezko britainiarra ondoezik sentitu da Uribarri Ganboako urtegiko igeriketa proban, eta bertan hil da.
Gasteizko Ironmaneko lehiakide bat, 25 urteko gizon britainiar bat, hil da gaur goizean, proban parte hartzen ari zela.
Gizona ondoezik sentitu da Uribarri Ganboako urtegiko igeriketa proban, eta itsasertzetik 41 metrora erreskatatu dute, goizeko zortziak aldera.
Lekuan bertan artatu dute, baina azkenean, bihotzekoak jota hil da.
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