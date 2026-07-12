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Gasteizko Ironmaneko lehiakide bat hil da

25 urteko gizonezko britainiarra ondoezik sentitu da Uribarri Ganboako urtegiko igeriketa proban, eta bertan hil da.

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EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Ironmaneko lehiakide bat, 25 urteko gizon britainiar bat, hil da gaur goizean, proban parte hartzen ari zela. 

Gizona ondoezik sentitu da Uribarri Ganboako urtegiko igeriketa proban, eta itsasertzetik 41 metrora erreskatatu dute, goizeko zortziak aldera.

Lekuan bertan artatu dute, baina azkenean, bihotzekoak jota hil da.

Gasteiz Araba Gizartea

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