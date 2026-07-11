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Gizon bat atxilotu dute Santutxuko meskita batean pintaketak egiteagatik, gorroto-delitua egotzita

Gertakariak 09:30ean jazo dira. Ertzaintzak abisu bat jaso du, ohartaraziz pertsona bat pintaketak egiten ari zela komunitate musulmanaren aurkako gorroto-adierazpenekin.

(Foto de ARCHIVO) Coches patrulla de la Ertzaintza REMITIDA / HANDOUT por ERTZAINTZA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/5/2026

Ertzaintzaren patruila bat. Artxiboko argazkia: Segurtasun Saila

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EITB

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Ertzaintzak 55 urteko gizon bat atxilotu du Bilbon, gorroto-delitua egotzita; izan ere, ustez, komunitate musulmanaren aurkako gorroto-adierazpenekin pintaketak egin ditu, Santutxu auzoko meskita baten fatxadan eta horren inguruko beste toki batzuetan.

Gertakariak 09:30 aldera jazo dira. Ertzaintzak abisu bat jaso du, ohartaraziz pertsona bat pintaketak egiten ari zela komunitate musulmanaren aurkako gorroto-adierazpenekin.

Lekukoek emandako deskribapenari esker, agenteek gizon bat topatu dute handik gutxira inguruan, oraindik esprai pote batzuk zeramatzala. Identifikatu ondoren, atxilotu egin dute.

Gizona ikerketapean dago, ustezko gorroto-delitu batengatik. Gainera, administrazio-espediente bat ireki dute, bai meskita horren fatxadan, bai kanpoko beste horma batzuetan eragindako kalte materialengatik.

Polizia-eginbideak amaitutakoan, atxilotua Bilboko Guardiako Epaitegiaren esku utziko dute.

Bilbo Ertzaintza Delituak Salaketak Gizartea

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