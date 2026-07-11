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Aisialdi zentro bateko begirale batek egindako sexu-erasoak salatu dituzte Tarnosen

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Elkarretaratzea egin dute Landetako Tarnos herrian, aisialdi zentroko begirale batek egindako sexu erasoak salatzeko. Sei haur txiki izan dira biktimak, eta beraiei baita familiei ere elkartasuna erakutsi nahi izan diete. Begiralea atxilotu dute, sexu erasoak leporatuta.

Sexu erasoak Gizartea

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