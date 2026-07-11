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Una concentración en Tarnos denuncia las agresiones sexuales realizadas por un monitor de un centro de ocio

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Euskaraz irakurri: Aisialdi zentro bateko begirale batek egindako sexu-erasoak salatu dituzte Tarnosen
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EITB

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En Tarnos, en Las Landas, un monitor de un centro de ocio ha sido detenido acusado de haber agredido sexualmente a al menos seis niños. Las familias del centro se han concentrado para mostrar su apoyo a las víctimas y denunciar lo sucedido. 

Abusos sexuales Sociedad

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