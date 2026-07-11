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Los camiones toman Vitoria-Gasteiz con sus cláxones, en la tradicional bendición de San Cristóbal

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kamioiek Gasteiz hartu dute San Kristobal egunean, ibilgailuak bedeinkatzeko
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EITB

Última actualización

La festividad de San Cristóbal ha reunido este sábado a decenas de transportistas de la Agrupación de Transportes de Álava. El acto, donde han protagonizado el tradicional desfile de camiones y la bendición de vehículos, ha puesto el broche final a las celebraciones del barrio.

Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Sociedad

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