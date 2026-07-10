INCENDIO
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Los servicios de emergencias trabajan para sofocar un incendio en Ezcaray que ha obligado a evacuar a cinco personas

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SUTEA EZKARAI
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ezkaraiko sutearen hedapenak bost pertsona ebakuarazi ditu eta 100 hektarea suntsitu ditu
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Agencias | EITB

Última actualización

El incendio forestal declarado este jueves por la noche en el entorno de Ayabarrena, una de las aldeas de Ezcaray, continúa activo y ya alcanza las 105 hectáreas afectadas. Según las primeras hipótesis trasladadas por el Gobierno de La Rioja, el incendio pudo originarse por la caída de un rayo durante la tormenta registrada en la zona. La evolución de las llamas ha obligado a desalojar de forma preventiva a cinco personas y los equipos de emergencia siguen trabajando para frenar el avance del fuego.

Incendios La Rioja Sociedad

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