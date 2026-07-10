El incendio forestal declarado este jueves por la noche en el entorno de Ayabarrena, una de las aldeas de Ezcaray, continúa activo y ya alcanza las 105 hectáreas afectadas. Según las primeras hipótesis trasladadas por el Gobierno de La Rioja, el incendio pudo originarse por la caída de un rayo durante la tormenta registrada en la zona. La evolución de las llamas ha obligado a desalojar de forma preventiva a cinco personas y los equipos de emergencia siguen trabajando para frenar el avance del fuego.