El Departamento de Seguridad ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del País Vasco una resolución de la Dirección de Tráfico por la que se prohíbe a los camiones circular por las carreteras de la CAV entre las 00:00 y las 24:00 horas del 12 de agosto, con motivo del eclipse solar total. Esta restricción afectará a todos los vehículos de más de 7.500 kilogramos, excepto a autobuses y autocares.

La resolución, firmada por la directora de Tráfico, Estíbaliz Olabarri, señala que el incumplimiento de las medidas que tengan la consideración de infracción se sancionará en la forma prevista en la normativa. Sin embargo, añade que excepcionalmente se podrá permitir el tráfico en función de las condiciones en las que se desarrolle.

El anuncio de la medida ha provocado el “más firme rechazo” de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que considera que las restricciones son desproporcionadas y "carecen de una justificación técnica suficiente". Por ello, pide al Gobierno Vasco que reconsidere la decisión y adapte la medida a "criterios de proporcionalidad y racionalidad".

Esta organización argumenta que la medida supondrá la "paralización total del transporte de mercancías" y afectará a "miles de operaciones internacionales". Asimismo, señala que tendrá "un fuerte impacto sobre la actividad económica, provocando retrasos en las entregas, incumplimientos contractuales, alteraciones de las rutas nacionales e internacionales, problemas de abastecimiento, saturación de las áreas de estacionamiento y un importante incremento de los costes para las empresas de transporte y para toda la cadena logística".

Alternativas “equilibradas”

La CETM ha asegurado que existen alternativas "más equilibradas" como la limitación de las restricciones exclusivamente a la franja horaria de máxima incidencia del eclipse y a las horas inmediatamente anteriores y posteriores.

Así, pone el ejemplo de la Comunidad Foral de Navarra, donde las medidas afectan solo al periodo comprendido entre las 17:00 y las 24:00 horas del 12 de agosto, manteniendo además libre la AP-68, principal corredor para el transporte nacional e internacional de mercancías.