El tráfico de camiones estará prohibido en Euskadi el 12 de agosto con motivo del eclipse
El Departamento de Seguridad ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del País Vasco una resolución de la Dirección de Tráfico por la que se prohíbe a los camiones circular por las carreteras de la CAV entre las 00:00 y las 24:00 horas del 12 de agosto, con motivo del eclipse solar total. Esta restricción afectará a todos los vehículos de más de 7.500 kilogramos, excepto a autobuses y autocares.
La resolución, firmada por la directora de Tráfico, Estíbaliz Olabarri, señala que el incumplimiento de las medidas que tengan la consideración de infracción se sancionará en la forma prevista en la normativa. Sin embargo, añade que excepcionalmente se podrá permitir el tráfico en función de las condiciones en las que se desarrolle.
El anuncio de la medida ha provocado el “más firme rechazo” de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que considera que las restricciones son desproporcionadas y "carecen de una justificación técnica suficiente". Por ello, pide al Gobierno Vasco que reconsidere la decisión y adapte la medida a "criterios de proporcionalidad y racionalidad".
Esta organización argumenta que la medida supondrá la "paralización total del transporte de mercancías" y afectará a "miles de operaciones internacionales". Asimismo, señala que tendrá "un fuerte impacto sobre la actividad económica, provocando retrasos en las entregas, incumplimientos contractuales, alteraciones de las rutas nacionales e internacionales, problemas de abastecimiento, saturación de las áreas de estacionamiento y un importante incremento de los costes para las empresas de transporte y para toda la cadena logística".
Alternativas “equilibradas”
La CETM ha asegurado que existen alternativas "más equilibradas" como la limitación de las restricciones exclusivamente a la franja horaria de máxima incidencia del eclipse y a las horas inmediatamente anteriores y posteriores.
Así, pone el ejemplo de la Comunidad Foral de Navarra, donde las medidas afectan solo al periodo comprendido entre las 17:00 y las 24:00 horas del 12 de agosto, manteniendo además libre la AP-68, principal corredor para el transporte nacional e internacional de mercancías.
Te puede interesar
Exigen que se depuren responsabilidades policiales y políticas sobre la muerte de Ander
En Santurtzi, la familia y los vecinos de Ander, el joven de 29 años que falleció tras ser arrestado por la policía municipal, han creado una plataforma ciudadana. Piden que se investigue su muerte, ocurrida en el hospital dos días después de que le disparasen con una pistola taser. Aseguran que Ander ha sido víctima de "violencia policial".
Moreno eleva a 12 el número de personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos, en Almería
El presidente andaluz ha confirmado el balance oficial de víctimas mortales, la mayoría extranjeras. Hay, además, 23 personas que siguen sin localizar. Ocho personas han resultado heridas, cuatro de ellas graves.
12 denuncias por agresión sexual y diez personas detenidas en los primeros días de sanfermines
La consejera de Interior, Función Pública y Justicia Navarra, Inma Jurío, ha presentado el balance de seguridad en el ecuador de las fiestas.
La alerta naranja por calor se amplía hasta el domingo en la CAV
Meteofrance activará la alerta naranja por calor en Iparralde hasta el sábado, y el centro de Navarra estará en alerta naranja el domingo.
Los Sanfermines 2026 viven un segundo inicio de fiestas con el primer 'Txupinazo Txiki'
Por primera vez, en la programación que el 'Día Infantil' de los Sanfermines dedica a los niños y a las niñas se ha incluido el lanzamiento de un 'Txupinazo Txiki' desde el balcón de la Casa Consistorial, un honor que ha recaído en tres escolares de Educación Primaria del CPEIP Buztintxuri. Los elegidos han sido Gari Arregui, Ane Loizate e Ivanna Jiménez.
La caída de un poste del tendido eléctrico, posible origen del incendio en Los Gallardos (Almería)
El rápido avance de las llamas ha convertido en "ratoneras" caminos por los que algunos vecinos intentaban huir.
Extinguido el incendio forestal declarado en el monte Aloña de Oñati
El fuego se originó este jueves como consecuencia de una tormenta eléctrica y ha afectado a una zona de pastizal de montaña.
Txupinazo Txiki, en directo
Descubiertas nueve personas usando medios electrónicos para copiar en los exámenes de conducir en Bizkaia
La Dirección General de Tráfico les ha impuesto una sanción consistente en la prohibición de presentarse a nuevas pruebas durante seis meses, además de la correspondiente sanción económica.