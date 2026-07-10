12 denuncias por agresión sexual y diez personas detenidas en los primeros días de sanfermines
La consejera de Interior, Función Pública y Justicia Navarra, Inma Jurío, ha presentado el balance de seguridad en el ecuador de las fiestas.
Doce denuncias por agresión sexual y diez personas detenidas, en los primeros cuatro días de las fiestas de San Fermín de este 2026. Es uno de los titulares que ha ofrecido la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, en la presentación del balance de seguridad en el ecuador de las fiestas. "De momento, son de baja intensidad. Hay algunas que todavía están en investigación", ha precisado.
Según los datos ofrecidos, durante los cuatro primeros días, los cuatro cuerpos policiales —Policía Foral, Policía Municipal de Pamplona, Policía Nacional y Guardia Civil— han recibido un 23 % menos de denuncias que en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, aumentan ligeramente, un 12 %, los detenidos, lo que para el Gobierno Foral, "pone de relieve el trabajo policial, muy proactivo y con un importante despliegue a nivel de calle y sobre el terreno, lo que permite que haya más detenciones".
El delito más habitual en fiestas, los hurtos, descienden significativamente, un 46 %; bajada que también se produce en los detenidos por esta tipología.
2226 llamadas diarias en SOS Navarra
Por otro lado, SOS Navarra ha atendido una media de 2226 llamadas diarias, una cifra que es ligeramente inferior a la media de llamadas diarias registradas en el mismo periodo de 2025, que se situó en 2248. Este año, el día que más llamadas se han recibido fue el pasado martes, 7 de julio, cuando se atendieron 2386 llamadas.
Respecto al encierro, en estos días desde el centro de coordinación de SOS Navarra se han movilizado 19 ambulancias, con 22 traslados.
Cerca de 3000 atenciones sanitarias
Jurío ha estado acompañada ante los medios de comunicación por el consejero de Salud, Fernando Domínguez, quien ha hecho el balance sanitario.
Desde el día 6 de julio a las 12:00 horas hasta primeras horas de hoy se han realizado en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1754 atenciones en Urgencias del Hospital Universitario de Navarra (HUN), 705 en el centro doctor San Martin y 504 en el centro de Buztintxuri, datos "muy similares" a los del año pasado a estas alturas de San Fermín, según Domínguez.
Entre las atenciones derivadas de las fiestas, las principales son traumatismos, intoxicaciones etílicas y por drogas y agresiones.
El consejero ha agradecido a la ciudadanía el uso "responsable" de los recursos sanitarios, y ha recordado que, además de las fiestas, estos días se atraviesa una ola de calor. Por causas relacionadas con el calor, ha habido más atenciones que la semana pasada.
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