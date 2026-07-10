La caída de un poste del tendido eléctrico, posible origen del incendio en Los Gallardos (Almería)

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, apunta este viernes al tendido eléctrico como el origen del incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos (Almería), que deja once personas fallecidas y ocho heridas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, también señala esa misma hipótesis y asegura que se "derivarán responsabilidades hacia el mantenimiento de aquellos que sean responsables del mismo".

Por su parte, Red Eléctrica afirma que la línea de alta tensión afectada por el incendio no es de su propiedad, mientras que Endesa detalla que sus técnicos se desplazaron a la zona a las 2 de la madrugada y determinaron que tampoco se trata de una instalación de su compañía, ni de un elemento de la red de distribución. De hecho, aseguran que el cable de instalación "privada" carecía de tensión.

Caminos convertidos en “ratoneras”

La rapidez con la que se han propagado las llamas, favorecidas por el viento y la masa forestal seca tras la escasez de lluvias de este año, ha convertido el incendio en una trampa mortal para al menos once personas, mientras que otras diecinueve permanecen sin localizar.

Según Moreno, muchos vecinos, que conocen la zona y los caminos, han intentado huir buscando una "salida natural", pero eso se ha convertido en "una ratonera" en algunos caminos por el rápido avance de las llamas.

Además, se han localizado bastones que se usan en la práctica del senderismo que, supuestamente, pertenecen a personas que han sido sorprendidas por las llamas cuando caminaban por el monte.

Difícil acceso

La zona afectada presenta una orografía escarpada, con muchas casas diseminadas y cortijos, así como numerosos barrancos, que dificultan la entrada de maquinaria pesada para combatir las llamas.

En ese contexto, Sanz señala que el incendio ha sido declarado inicialmente como "de cuneta", y descarta que se trate de un incendio de sexta generación, es decir, un fuego extremo capaz de crear sus propias condiciones meteorológicas.

Sin embargo, ya presenta una superficie calcinada de 3 150 hectáreas y en la zona trabajan 464 efectivos con 124 vehículos, entre ellos 21 retenes con 150 bomberos y nueve camiones. Además, se ha incorporado la Unidad Militar de Emergencias desplazada desde Morón de la Frontera (Sevilla), que cuenta con 64 miembros, doce vehículos autobomba y dos nodrizas.