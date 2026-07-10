Descubiertas nueve personas usando medios electrónicos para copiar en los exámenes de conducir en Bizkaia

La Guardia Civil ha descubierto a nueve personas utilizando dispositivos electrónicos para copiar en los exámenes teóricos del permiso de conducir en Bizkaia, según ha informado este viernes la Delegación del Gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca en una nota.

Las intervenciones se han llevado durante el último año y medio en diferentes dispositivos de control desarrollados por la Guardia Civil, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los nueve aspirantes, todos ellos residentes en diferentes localidades de Bizkaia, fueron sorprendidos en el aula de exámenes mientras utilizaban sofisticados sistemas electrónicos que les permitían transmitir las preguntas a una tercera persona situada en el exterior y recibir las respuestas.