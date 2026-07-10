EXAMEN DE CONDUCIR
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Descubiertas nueve personas usando medios electrónicos para copiar en los exámenes de conducir en Bizkaia

La Dirección General de Tráfico les ha impuesto una sanción consistente en la prohibición de presentarse a nuevas pruebas durante seis meses, además de la correspondiente sanción económica.
DGT examen teórico carné de conducir

Examen teórico del permiso de conducir. Foto de archivo: DGT

Euskaraz irakurri: Bederatzi pertsona harrapatu dituzte Bizkaian, gidabaimenaren azterketan kopiatzeko gailu elektronikoak erabiltzen
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EITB

Última actualización

La Guardia Civil ha descubierto a nueve personas utilizando dispositivos electrónicos para copiar en los exámenes teóricos del permiso de conducir en Bizkaia, según ha informado este viernes la Delegación del Gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca en una nota. 

Las intervenciones se han llevado durante el último año y medio en diferentes dispositivos de control desarrollados por la Guardia Civil, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los nueve aspirantes, todos ellos residentes en diferentes localidades de Bizkaia, fueron sorprendidos en el aula de exámenes mientras utilizaban sofisticados sistemas electrónicos que les permitían transmitir las preguntas a una tercera persona situada en el exterior y recibir las respuestas.

Gafas inteligentes, cámaras y pinganillos 

Durante las distintas actuaciones se intervinieron numerosos dispositivos empleados para cometer el fraude, entre ellos teléfonos móviles, cámaras ocultas, gafas inteligentes con cámara integrada, pinganillos de reducido tamaño, inductores electrónicos, emisores inalámbricos, routers wifi, cableado y otros elementos tecnológicos especialmente preparados para dificultar su detección.

Sanciones

La Dirección General de Tráfico les ha impuesto una sanción administrativa consistente en la prohibición de presentarse a nuevas pruebas durante seis meses, además de la correspondiente sanción económica.

Bizkaia Tráfico Sociedad

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