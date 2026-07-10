Será noticia: Cuarto encierro de San Fermín, incendio en Almería y segundo día de Bilbao BBK Live

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 10 de julio de 2026:

- Cuarto encierro de San Fermín: Los toros de la ganadería gaditana de Álvaro Núñez protagonizarán el cuarto encierro de los sanfermines de este año, en la que será su segunda participación en Pamplona, tras su debut en 2025. Sigue el encierro de San Fermín en directo en ETB1, ETB ON y Orain, a partir de las 07:35 horas.

- Incendio en Almería: Al menos 12 personas fallecidas en un incendio forestal en Almería, según ha informado el 112 de Andalucía. El fuego continúa activo y las primeras hipótesis apuntan a la caída de un cable como origen del incendio.

- Segundo día de Bilbao BBK Live: Robie Williams llegará a Kobetamendi embarcado en la gira Long 90’s Tour (22:35), y compartirá cartel con Alabama Shakes, Belle and Sebastian, La M.O.D.A., Richie Hawtin, Soulwax, Xoel López, Depresión Sonora, La Paloma, Yerai Cortés y Marte Lasarte y Suave.