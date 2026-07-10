Será noticia: Cuarto encierro de San Fermín, incendio en Almería y segundo día de Bilbao BBK Live
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 10 de julio de 2026:
- Cuarto encierro de San Fermín: Los toros de la ganadería gaditana de Álvaro Núñez protagonizarán el cuarto encierro de los sanfermines de este año, en la que será su segunda participación en Pamplona, tras su debut en 2025. Sigue el encierro de San Fermín en directo en ETB1, ETB ON y Orain, a partir de las 07:35 horas.
- Incendio en Almería: Al menos 12 personas fallecidas en un incendio forestal en Almería, según ha informado el 112 de Andalucía. El fuego continúa activo y las primeras hipótesis apuntan a la caída de un cable como origen del incendio.
- Segundo día de Bilbao BBK Live: Robie Williams llegará a Kobetamendi embarcado en la gira Long 90’s Tour (22:35), y compartirá cartel con Alabama Shakes, Belle and Sebastian, La M.O.D.A., Richie Hawtin, Soulwax, Xoel López, Depresión Sonora, La Paloma, Yerai Cortés y Marte Lasarte y Suave.
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Los toros de Álvaro Núñez ponen emoción y velocidad en el cuarto encierro de sanfermines
Han completado el trazado en 2 minutos y 32 segundos.
Al menos 11 personas fallecidas en un incendio forestal en Almería, el más grave registrado en Andalucía
El incendio forestal declarado en el municipio almeriense de Los Gallardos ha causado al menos once víctimas mortales, según el último balance del 112 de Andalucía El fuego continúa activo, con numerosas evacuaciones, carreteras cortadas y un amplio despliegue de medios de extinción y emergencias.
Cada vez son más los corredores que intentan grabar el encierro desde dentro
Las multas pueden ir desde los 600 hasta los 6000 euros, y la Policía Municipal ha retirado 50 grabadoras en los tres primeros encierros. Cada día tienen más trabajo los agentes incautando las cámaras ocultas que introducen los corredores, y cada vez es más difícil, porque también pueden ser unas gafas.
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Los mejores momentos del encierro del 9 de julio de 2026
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