PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Cuarto encierro de San Fermín, incendio en Almería y segundo día de Bilbao BBK Live

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
ENCIERRO NEUTRO entzierroa iruñea pamplona sanfermines sanferminak
Fiestas de San Fermín 2026. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Sanferminetako laugarren entzierroa, Almeriako sutea eta Bilbao BBK Live jaialdiaren bigarrena eguna
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 10 de julio de 2026:

- Cuarto encierro de San Fermín: Los toros de la ganadería gaditana de Álvaro Núñez protagonizarán el cuarto encierro de los sanfermines de este año, en la que será su segunda participación en Pamplona, tras su debut en 2025. Sigue el encierro de San Fermín en directo en ETB1, ETB ON y Orain, a partir de las 07:35 horas. 

- Incendio en Almería: Al menos 12 personas fallecidas en un incendio forestal en Almería, según ha informado el 112 de Andalucía. El fuego continúa activo y las primeras hipótesis apuntan a la caída de un cable como origen del incendio. 

- Segundo día de Bilbao BBK Live: Robie Williams llegará a Kobetamendi embarcado en la gira Long 90’s Tour (22:35), y compartirá cartel con Alabama Shakes, Belle and Sebastian, La M.O.D.A., Richie Hawtin, Soulwax, Xoel López, Depresión Sonora, La Paloma, Yerai Cortés y Marte Lasarte y Suave.

Fiestas de San Fermín Pamplona Incendios Andalucia Bilbao BBK Live 2026 Sociedad

Te puede interesar

bernedo amak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Entrevista a las madres de Bernedo: "Hemos denunciado por nuestras hijas y por las que vienen detrás"

Varias familias que denunciaron delitos contra la libertad sexual en los campamentos de Bernedo (Álava) gestionados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea rompen su silencio y hablan por primera vez con EITB. Miren y Leire son madres de dos niñas de 12 y 14 años que hace diez meses denunciaron los delitos sexuales que sus respectivas hijas habían sufrido en el campamento. Se muestran molestas por el escaso apoyo recibido y cuentan que sus hijas se encuentran en estos momentos en tratamiento psicológico.
Cargar más
Publicidad
X