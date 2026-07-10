Albiste izango dira: Sanferminetako laugarren entzierroa, Almeriako sutea eta Bilbao BBK Live jaialdiaren bigarrena eguna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 10ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Sanferminetako laugarren entzierroa: Iruñean, San Fermin jaietako laugarren entzierroa egingo da 08:00etatik aurrera. Gaurkoan Alvaro Nuñez ganadutegiko zezenak izango dira protagonista. Bigarren parte hartzea du, iazko lehen aldiaren ondoren. Jarraitu entzierroa, zuzenean, ETB1, ETB ON eta Orain-en, 07:35etik aurrera.
- Almeriako sutea: Gutxienez 12 pertsona hil dira Almeriako baso sute batean, Andaluziako larrialdi zerbitzuek baieztatu dutenez. Suak piztuta jarraitzen du eta lehen hipotesien arabera, N-340-A errepideko argindar linea batean piztu da txinparta, eta haizearen eraginez garrak basoan barrena zabaldu dira.
- Bilbao BBK Live jaialdiaren bigarrena eguna: Robbie Williams izango da Bilbao BBK Live musika jaialdiko bigarren eguneko kartel burua. Horrez gain, Kobetamendin arituko dira, besteak beste, Alabama Shakes, Belle and Sebastian, La M.O.D.A., Richie Hawtin, Soulwax, Xoel Lopez, Depresión Sonora, La Paloma, Yerai Cortes, Marte Lasarte eta Suave.
Zure interesekoa izan daiteke
Alvaro Nuñezen zezenek zirrara eta abiadura jarri diote sanferminetako laugarren entzierroari
Zezenek 2 minutu eta 32 segundo behar izan dituzte ibilbidea egiteko.
Gutxienez 11 pertsona hil dira Almeriako baso-sute batean, Andaluzian inoiz izan den larriena
Almeriako Los Gallardos udalerrian piztutako baso-sutearen ondorioz, gutxienez hamaika pertsona hil dira, Andaluziako 112aren azken balantzearen arabera. Suak aktibo jarraitzen du, pertsona asko etxetik atera dituzte, hainbat errepide itxita daude eta sua itzaltzeko baliabide ugari jarri dituzte.
Gero eta gehiago dira entzierroa barrutik grabatzen saiatzen diren korrikalariak
Isunak 600 eurotik 6.000 eurorainokoak izan daitezke, eta Udaltzaingoak 50 grabagailu kendu ditu lehen hiru entzierroetan. Gero eta lan gehiago dute udaltzainek lasterkariek sartzen dituzten kamera ezkutuak konfiskatzen, eta gero eta zailagoa da, betaurreko batzuk ere izan daitezkeelako.
Irun eta Hernani arteko tren-zerbitzua berriro etengo dute uztailaren 25etik aurrera, lanak direla eta
Bidaiarien "mugikortasuna bermatzeko," Renfek errepide bidezko garraio-plan bat jarriko du martxan.
Osakidetzak atzerapen-denboraren arabera ordainduko die anbulantzia-enpresei
Pazienteen elkarteek parte hartu dute osasun-garraioko kontratu berria egiten, 650 milioi euroko balioa duena.
Bernedoko bi amari elkarrizketa: "Bakarrik eta etsita; horrela sentitzen gara"
Bernedoko (Araba) udalekuan sexu-askatasunaren aurkako delituen biktima izan diren haurren familiek isiltasuna eten dute eta EITBrekin hitz egin dute lehen aldiz. Miren eta Leire 12 eta 14 urteko bi neskaren amak dira. Duela hamar hilabete, euren alabek kanpamentuan jasandakoak salatu zituzten. Minduta daude eta auzia publiko egin denetik bakarrik sentitu direla salatzen dute, euren alabak tratamendu psikologikoan daudela diote.
2026ko uztailaren 9ko entzierroaren unerik onenak
Sanferminetako hirugarren entzierroan, Victoriano del Rio ganadutegiko zezenak izan dira protagonista. Aurreko biak bezala, azkarra izan da (02:23) eta eroriko asko gertatu dira ibilbide osoan. Korrikalari bat adarkatu dute eta beste hamar pertsona ere zauritu dira, denak kolpeengatik.
Osteopata bat atxilotu dute Basusarrin, hainbat bezerori sexu-erasoak egitea egotzita
Haren kontsultara joan ziren gutxienez 6 emakumek aurkeztu dute gizonaren kontrako salaketa, bat bortxaketarekin lotua eta gainerakoak sexu erasoekin. Astelehenean atxilotu zuten, baina behin-behinean aske gelditu da "osasun arrazoiengatik".
Alerta laranja ezarri dute larunbaterako Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, beroagatik
Halaber, baso sute arriskuagatik alerta laranja aktibatuko dute Araban.