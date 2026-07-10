TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Sanferminetako laugarren entzierroa, Almeriako sutea eta Bilbao BBK Live jaialdiaren bigarrena eguna

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

ENCIERRO NEUTRO entzierroa iruñea pamplona sanfermines sanferminak
2026ko San Fermin jaiak. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 10ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Sanferminetako laugarren entzierroaIruñean, San Fermin jaietako laugarren entzierroa egingo da 08:00etatik aurrera. Gaurkoan Alvaro Nuñez ganadutegiko zezenak izango dira protagonista. Bigarren parte hartzea du, iazko lehen aldiaren ondoren. Jarraitu entzierroa, zuzenean, ETB1, ETB ON eta Orain-en, 07:35etik aurrera. 

- Almeriako sutea: Gutxienez 12 pertsona hil dira Almeriako baso sute batean, Andaluziako larrialdi zerbitzuek baieztatu dutenez. Suak piztuta jarraitzen du eta lehen hipotesien arabera, N-340-A errepideko argindar linea batean piztu da txinparta, eta haizearen eraginez garrak basoan barrena zabaldu dira. 

- Bilbao BBK Live jaialdiaren bigarrena eguna: Robbie Williams izango da Bilbao BBK Live musika jaialdiko bigarren eguneko kartel burua. Horrez gain, Kobetamendin arituko dira, besteak beste, Alabama Shakes, Belle and Sebastian, La M.O.D.A., Richie Hawtin, Soulwax, Xoel Lopez, Depresión Sonora, La Paloma, Yerai Cortes, Marte Lasarte eta Suave. 

Sanferminak Iruñea Suteak Andaluzia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

bernedo amak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bernedoko bi amari elkarrizketa: "Bakarrik eta etsita; horrela sentitzen gara"

Bernedoko (Araba) udalekuan sexu-askatasunaren aurkako delituen biktima izan diren haurren familiek isiltasuna eten dute eta EITBrekin hitz egin dute lehen aldiz. Miren eta Leire 12 eta 14 urteko bi neskaren amak dira. Duela hamar hilabete, euren alabek kanpamentuan jasandakoak salatu zituzten. Minduta daude eta auzia publiko egin denetik bakarrik sentitu direla salatzen dute, euren alabak tratamendu psikologikoan daudela diote.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X