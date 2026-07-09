NAFARROA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gero eta gehiago dira entzierroa barrutik grabatzen saiatzen diren korrikalariak

Iragarkia
Gero eta gehiago dira entzierroa barrutik grabatzen saiatzen diren korrikalariak
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Isunak 600 eurotik 6.000 eurorainokoak izan daitezke, eta Udaltzaingoak 50 grabagailu kendu ditu lehen hiru entzierroetan. Gero eta lan gehiago dute udaltzainek lasterkariek sartzen dituzten kamera ezkutuak konfiskatzen, eta gero eta zailagoa da, betaurreko batzuk ere izan daitezkeelako.

Sanferminak Iruñea Nafarroa Delituak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

bernedo amak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bernedoko bi amari elkarrizketa: "Bakarrik eta etsita; horrela sentitzen gara"

Bernedoko (Araba) udalekuan sexu-askatasunaren aurkako delituen biktima izan diren haurren familiek isiltasuna eten dute eta EITBrekin hitz egin dute lehen aldiz. Miren eta Leire 12 eta 14 urteko bi neskaren amak dira. Duela hamar hilabete, euren alabek kanpamentuan jasandakoak salatu zituzten. Minduta daude eta auzia publiko egin denetik bakarrik sentitu direla salatzen dute, euren alabak tratamendu psikologikoan daudela diote.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X