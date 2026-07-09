INDARKERIA MATXISTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osteopata bat atxilotu dute Basusarrin, hainbat bezerori sexu-erasoak egitea egotzita

Haren kontsultara joan ziren gutxienez 6 emakumek aurkeztu dute gizonaren kontrako salaketa, bat bortxaketarekin lotua eta gainerakoak sexu erasoekin. Astelehenean atxilotu zuten, baina behin-behinean aske gelditu da "osasun arrazoiengatik".

author image

EITB

Azken eguneratzea

Basusarrin, Lapurdin, Frantziako poliziak osteopata bat atxilotu du hainbat bezerori sexu-erasoak egin izana leporatuta.

Frantziako irrati-kate publikoak zabaldu duenez, haren kontsultara joan ziren gutxienez sei emakumek aurkeztu dute profesionalaren aurkako salaketa; batek bortxaketa leporatu dio eta gainerakoek sexu-erasoak

Joan den astelehenean atxilotu zuten osteopata-kinesiologoa, baina behin-behinean aske utzi dute osasun-arrazoiak tarteko.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Iparralde Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X