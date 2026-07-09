Emakumeak entzierroetan: kanpoan egotetik parte hartzera
2026an 51 urte bete dira emakumeek sanferminetako entzierro bat ofizialki lehen aldiz korritu zutenetik. 1974an emakumeei korrika egitea eragozten zien udal-araudia indargabetu zen, eta lehenengo korrikalariek urtebete geroago, 1975ean, parte hartu zuten ofizialki. Iruñeko Udalaren azken datuen arabera, emakumeak korrikalarien % 11 dira; aurreko urteetan, berriz, % 6 ziren.
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Uztailaren 10eko entzierroa
Uztailaren 10eko entzierroa zuzenean.
Uztailaren 14ko entzierroa
Uztailaren 14ko entzierroa zuzenean.
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Uztailaren 13ko entzierroa
Uztailaren 13ko entzierroa zuzenean.
Uztailaren 12ko entzierroa
Uztailaren 12ko entzierroa zuzenean.
Uztailaren 11ko entzierroa
Uztailaren 11ko entzierroa zuzenean.