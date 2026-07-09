Mujeres en el encierro: de la exclusión a la participación

En 2026 se cumplen 51 años desde que las mujeres corrieron por primera vez oficialmente un encierro de San Fermín. En 1974 se derogó una normativa municipal que impedía correr a las mujeres, y las primeras corredoras participaron oficialmente un año después, en 1975. Los últimos datos del Ayuntamiento de Pamplona estiman que las mujeres representan el 11% de los corredores, frente al 6% de años anteriores.