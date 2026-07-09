SAN FERMÍN 2026
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Mujeres en el encierro: de la exclusión a la participación

Publicidad
18:00 - 20:00
author image

Agencias | EITB

Última actualización

En 2026 se cumplen 51 años desde que las mujeres corrieron por primera vez oficialmente un encierro de San Fermín. En 1974 se derogó una normativa municipal que impedía correr a las mujeres, y las primeras corredoras participaron oficialmente un año después, en 1975. Los últimos datos del Ayuntamiento de Pamplona estiman que las mujeres representan el 11% de los corredores, frente al 6% de años anteriores.

Fiestas de San Fermín Pamplona Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X