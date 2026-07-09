Encierro del 11 de julio

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha asegurado que, por ahora, los sanfermines se están desarrollando dentro de la "normalidad y la tranquilidad"; muestra de ello es el descenso de los delitos. Respecto a las tres denuncias presentadas por agresiones sexuales (tocamientos), ha subrayado que las tres han concluido con la detención de los autores.