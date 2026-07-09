Encierro del 11 de julio
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Asiron destaca que las denuncias han bajado un 31 % en los sanfermines
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha asegurado que, por ahora, los sanfermines se están desarrollando dentro de la "normalidad y la tranquilidad"; muestra de ello es el descenso de los delitos. Respecto a las tres denuncias presentadas por agresiones sexuales (tocamientos), ha subrayado que las tres han concluido con la detención de los autores.
Encierro del 14 de julio
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Encierro del 13 de julio
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Encierro del 10 de julio
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Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.