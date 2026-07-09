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Radiografía de las zonas de bajas emisiones en Euskal Herria: dónde multan este verano

Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona ya sancionan con 200 euros el acceso de vehículos sin etiqueta ambiental, mientras que Barakaldo, Getxo e Irun ultiman sus despliegues tecnológicos.
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18:00 - 20:00
Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko emisio baxuko eremuak: nora ezin da sartu etiketarik gabe?
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EITB

Última actualización

En pleno arranque de las vacaciones estivales, coincidiendo con esta época de máxima circulación, la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones (ZBE) ha modificado por completo el mapa de la movilidad en las localidades de Hego Euskal Herria de más de 50 000 habitantes. 

El acceso sin la etiqueta ambiental autorizada conlleva ya sanciones de 200 euros ( 100 euros con reducción por pronto pago) en Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona, unificando el control del tráfico en los centros urbanos y cascos históricos.

¿Dónde multan ya las Zonas de Bajas Emisiones?

BILBAO

La ZBE de la capital vizcaína abarca un área de unos 2 km² que incluye en exclusiva a los barrios de Abando e Indautxu. Las cámaras sancionan si se accede al interior del cuadrante delimitado por la Ría, la Avenida Sabino Arana, la Avenida del Ferrocarril y las calles Autonomía, San Francisco y Bailén. 

El veto se activa de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 horas, para coches sin etiqueta y con etiqueta B. Los fines de semana, festivos y accesos directos a parkings subterráneos están libres de multas.

Zona de bajas emisiones en Bilbao

SAN SEBASTIÁN

Limita el acceso a su centro, sancionando a los vehículos sin etiqueta y restringiendo a los que portan la etiqueta B. La regulación afecta a una superficie de 1,2 km² delimitada por el Paseo de la Concha, la cuesta de San Roque, el límite con Amara Viejo (hasta la Plaza del Centenario) y el río Urumea. 

Las cámaras de lectura de matrículas controlan todos los accesos a la Parte Vieja donostiarra (área peatonalizada), el Área Romántica y Centro (calles comerciales entre la Avenida de la Libertad, San Martín, Hernani, Urbieta o Prim), así como los accesos prioritarios peatonalizados del barrio de Gros.

Zona de bajas emosiones en San Sebastián

VITORIA-GASTEIZ

La restricción se concentra en el núcleo histórico, rodeando el Casco Medieval y parte del Ensanche. Se sanciona el acceso no autorizado a calles como Vicente Goikoetxea, Cercas Bajas, Aldabe, Magdalena, Landazuri, así como a todas las calles peatonales y viales internos de la "almendra" del Casco Medieval. 

La ZBE abarca una superficie de 0,64 km² en su fase actual, y está previsto que el perímetro se amplíe ligeramente en la segunda fase programada para septiembre de 2027, alcanzando una extensión de 0,82 km².

Zona de bajas emisiones de Vitoria-Gasteiz

PAMPLONA

El área de exclusión en la capital de Navarra se concentra en el Casco Antiguo de la ciudad, delimitado de forma estricta por las calles Taconera, Navas de Tolosa, Paseo de Sarasate, Duque de Ahumada, Juan de Labrit, Vergel y las Huertas de Santo Domingo. Para acceder, además de cumplir las normas de la Zona de Acceso Controlado (ZAC), los vehículos deben disponer del distintivo ambiental correspondiente de la DGT, salvo excepciones autorizadas.

Zona de bajas emisiones en Pamplona

¿Qué municipios están todavía en pruebas o despliegue?

No todo el mapa está bajo el régimen sancionador. Varias localidades industriales y de la periferia metropolitana se encuentran en una fase previa:

En Bizkaia, Barakaldo y Getxo ultiman la instalación de sus sistemas de cámaras de lectura y el desarrollo normativo de sus ordenanzas. Una vez que toda la tecnología esté desplegada y encendida, ambos municipios activarán una fase técnica de pruebas. 

En Gipuzkoa, Irun avanza en el despliegue tecnológico y la señalización de su ZBE, adaptando los plazos antes de activar el periodo de sanciones económicas reales.

En Ipar Euskal Herria, no se necesita distintivo

En Ipar Euskal Herria la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones ha quedado paralizada de cara a este verano. El plan original contemplaba aplicar restricciones medioambientales y multas de 68 euros a partir de este verano entre Bokale, Urketa, Larresoro y Hendaia, pero la falta de consenso y el bloqueo normativo en París han dejado la medida en el limbo.

Irun implantará la Zona de Bajas Emisiones en la primavera de 2028
Revocan la decisión de crear una Zona de Bajas Emisiones en Iparralde y no se necesitarán distintivos
Vitoria-Gasteiz multará a partir del lunes con 200 euros los accesos indebidos a la zona de bajas emisiones
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