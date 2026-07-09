Radiografía de las zonas de bajas emisiones en Euskal Herria: dónde multan este verano

En pleno arranque de las vacaciones estivales, coincidiendo con esta época de máxima circulación, la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones (ZBE) ha modificado por completo el mapa de la movilidad en las localidades de Hego Euskal Herria de más de 50 000 habitantes.

El acceso sin la etiqueta ambiental autorizada conlleva ya sanciones de 200 euros ( 100 euros con reducción por pronto pago) en Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona, unificando el control del tráfico en los centros urbanos y cascos históricos.