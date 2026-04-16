Revocan la decisión de crear una Zona de Bajas Emisiones en Iparralde y no se necesitarán distintivos
Como hiciera antes la Asamblea Nacional, ahora también el Senado ha cerrado el paso a la medida de crear una zona de bajas emisiones en la costa labortana. El Senado ha tomado en consideración el recurso interpuesto por la ultraderecha a la medida propuesta por el Gobierno francés.
Al igual que hiciera antes la Asamblea Nacional, el Senado francés ha cerrado la vía a la creación de una Zona de Bajas Emisiones en Lapurdi, lo que en la práctica implica que no se necesiten etiquetas o distintivos para circular en la costa labortana.
Estaba previsto que el 1 de junio entrara en vigor en la zona costera de Lapurdi la normativa de Zona de Bajas Emisiones, concrétamente entre Bokale, Urketa, Larresoro y Hendaia. Sin embargo, la ultraderecha recurrió la medida propuesta por el Gobierno francés argumentando que la compra de un coche nuevo no es algo al alcance de cualquier persona y que suponía una diferencia entre ciudadanos pobres y ricos, vulnerando así el derecho constitucional a la igualdad.
En base a ello, tal y como se hizo en la Asamblea Nacional, anoche, en el Senado, se ha decidido suspender la medida y no entrará en vigor.
Por lo tanto, y como hasta ahora, se podrá circular sin distintivos especiales.
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