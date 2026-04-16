Revocan la decisión de crear una Zona de Bajas Emisiones en Iparralde y no se necesitarán distintivos

Al igual que hiciera antes la Asamblea Nacional, el Senado francés ha cerrado la vía a la creación de una Zona de Bajas Emisiones en Lapurdi, lo que en la práctica implica que no se necesiten etiquetas o distintivos para circular en la costa labortana.

Estaba previsto que el 1 de junio entrara en vigor en la zona costera de Lapurdi la normativa de Zona de Bajas Emisiones, concrétamente entre Bokale, Urketa, Larresoro y Hendaia. Sin embargo, la ultraderecha recurrió la medida propuesta por el Gobierno francés argumentando que la compra de un coche nuevo no es algo al alcance de cualquier persona y que suponía una diferencia entre ciudadanos pobres y ricos, vulnerando así el derecho constitucional a la igualdad.

En base a ello, tal y como se hizo en la Asamblea Nacional, anoche, en el Senado, se ha decidido suspender la medida y no entrará en vigor.

Por lo tanto, y como hasta ahora, se podrá circular sin distintivos especiales.