El domingo Bilbao se convertirá en el epicentro del euskera con el Ibilaldia organizado por Kirikiño Ikastola
El 31 de mayo se celebrará la gran fiesta de las ikastolas vizcaínas en la zona de Txurdinaga. Divididos en tres espacios, se podrá disfrutar de un programa amplio e intenso durante todo el día.
Como es habitual, el último domingo de mayo se celebrará la gran fiesta de las ikastolas de Bizkaia. Este año Bilbao tomará el relevo y el Ibilaldia estallará mañana, día 31, en Txurdinaga, organizado por Kirikiño Ikastola. No obstante, la fiesta no se limitará al domingo, ya que hoy sábado la propia ikastola acogerá una gran variedad de actividades durante toda la tarde, a partir de las 17:00 horas, tales como romería, payasos, conciertos y talleres infantiles.
En cualquier caso, la gran fiesta se celebrará mañana, domingo, distribuida en tres zonas principales. El punto de partida será Kirikiño Ikastola; de allí dará el salto al parque Europa, y el gran espacio de la fiesta será el polideportivo de Txurdinaga. Según han anunciado los organizadores, un recorrido “dinámico y estimulante” unirá todas las zonas, “difundiendo calle a calle la presencia del euskera y el ambiente festivo durante todo el día”.
El acto oficial del Ibilaldia tendrá lugar a las 10:00 de la mañana en la ikastola. Allí se reunirán miembros de la comunidad educativa, representantes del Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Bizkaia y del Ayuntamiento de Bilbao, así como diversas instituciones y agentes sociales.
El acto estará lleno de “magia, música y danza”, y los alumnos y las alumnas del centro ofrecerán la coreografía de la canción Hiri kiribili bil, poniendo fin a la presentación de la celebración. Posteriormente, a partir de las 11:00 horas, dará comienzo el amplio y variado programa en todas las zonas.
Los organizadores han destacado que la oferta musical del Ibilaldia se ha completado con propuestas “para todas las edades y gustos”. De esta manera, a lo largo de todo el día, actuarán en directo en diferentes escenarios Gozategi, Ezezez, Zuztarrak, Harana, Fruiztariak, Txerokiak, TxapelPunk, Xsakara y Punttu Kakotx, entre otros. Además, el ambiente festivo se verá reforzado por las romerías Lehian y Pakemba, la charanga Hots Kolektiboa, la fanfarria Samasiku, la batucada Bitxo do Samba, el grupo de txistularis Patxipanda y los trikitilaris de Kirikiño Ikastola. Para completar la programación musical, DJ Kaktus y DJ Bull se encargarán de mantener el ritmo y de que la fiesta no pare.
EITB, presente con Makusi y El Conquis
Durante todo el día también habrá innumerables actividades para los más jóvenes en cada zona. Para los niños y las niñas, el espacio Makusi de EITB estará ubicado en la Umeen Hiria, en Kirikiño Ikastola. Por su parte, los más aventureros tendrán la oportunidad de enfrentarse al desafío de la Torre del Conquis de EITB en el polideportivo.
Toda la programación, aquí
“No es una fiesta de un solo día”
Los organizadores han recordado que el Ibilaldia no es una fiesta de un único día; es un proyecto que se desarrolla a lo largo de todo el año, “creado gracias al trabajo en común de la comunidad con un objetivo claro: extender la ikastola, el euskera y la cultura vasca a todos los rincones de Euskal Herria”.
Kirikiño Ikastola de Bilbao asumió este reto el año pasado y, según ha explicado, ha preparado “con ilusión y responsabilidad” esta “oportunidad inmejorable para reforzar el uso del euskera” en la capital vizcaína.
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