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Detenido en Vitoria-Gasteiz acusado de tráfico ilegal de personas, al ser sorprendido con 12 ocupantes en una furgoneta

Los pasajeros, todos hombres de entre 24 y 48 años, han sido trasladados a dependencias policiales para su identificación. Está previsto que próximamente se realicen las correspondientes gestiones en materia de extranjería. En el registro de la furgoneta han localizado varios pasaportes.
Detenido en Vitoria-Gasteiz acusado de tráfico ilegal de personas, al ser sorprendido con 12 ocupantes en una furgoneta
Control de tráfico de la Ertzaintza. Foto de archivo: Departamento de Seguridad
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, pertsonen legez kanpoko trafikoa leporatuta
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EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido en la madrugada de este sábado a un hombre de 36 años, acusado de un presunto delito de tráfico ilegal de personas, después de que fuera sorprendido cuando circulaba con una furgoneta en la que viajaban 12 personas, superando la capacidad autorizada del vehículo, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos han ocurrido hacia la 01:20 horas, en un control de tráfico instalado en la N-622, a la altura de Vitoria-Gasteiz. En ese momento, los agentes han comprobado que la furgoneta, cuya capacidad máxima es de 9 ocupantes, transportaba al conductor y a 11 pasajeros más. Uno de ellos viajaba en el maletero.

Durante la identificación de los ocupantes, los agentes han constatado que únicamente el conductor portaba documentación. El resto carecía de ella y ha ofrecido versiones contradictorias sobre el origen, destino y motivo del desplazamiento.

Los pasajeros, todos hombres de entre 24 y 48 años, han sido trasladados a dependencias policiales para su identificación. Está previsto que próximamente se realicen las correspondientes gestiones en materia de extranjería.

En el registro de la furgoneta han localizado varios pasaportes pertenecientes a algunos de los viajeros, así como documentos de otras personas que no se encontraban en el vehículo.

El conductor permanece detenido y será puesto a disposición judicial una vez concluyan las diligencias policiales.

Vitoria-Gasteiz Delitos Ertzaintza Sociedad

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