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Retenciones de hasta ocho kilómetros en el Txorierri por un accidente múltiple en Rontegi

En el siniestro, ocurrido sobre las 14:00 horas en la BI-30, sentido Bilbao, se han visto implicados cuatro vehículos. Como consecuencia del accidente, dos carriles permanecen cortados al tráfico, lo que está dificultando gravemente la circulación en uno de los principales accesos al área metropolitana de Bilbao.
Accidente de tráfico en el Txorrieri
Euskaraz irakurri: Auto-ilarak Txorierrin, Arrontegin izandako istripu anizkoitz baten ondorioz
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EITB

Última actualización

Un accidente en el puente de Rontegi, a la altura de Barakaldo, está provocando importantes retenciones este viernes en el corredor del Txorierri y en La Avanzada, según han informado fuentes de tráfico.

En el siniestro, ocurrido sobre las 14:00 horas en la BI-30, sentido Bilbao, se han visto implicados cuatro vehículos. Como consecuencia del accidente, dos carriles permanecen cortados al tráfico, lo que está dificultando gravemente la circulación en uno de los principales accesos al área metropolitana de Bilbao.

Las retenciones alcanzan ya los ocho kilómetros en el corredor del Txorierri y los seis kilómetros en La Avanzada, llegando hasta la zona de Artzaza.

 

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