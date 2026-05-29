Será noticia: EITB Focus, agur al calor sofocante y sesión de control en el Parlamento Vasco
-EITB Focus: Tras los datos ofrecidos el jueves sobre las elecciones municipales y forales, la segunda entrega de EITB Focus analiza la posición de la ciudadanía vasca ante el contexto internacional, su opinión sobre la calidad de vida en Hego Euskal Herria o el posicionamiento en cuanto a la intervención pública para favorecer el arraigo industrial.
-Agur al calor sofocante: El calor sofocante se ha terminado, y este viernes las temperaturas caerán casi 10 grados en la costa, con máximas por debajo de los 25 grados. Sin embargo, en la mitad sur seguirá haciendo calor, aunque en algunos puntos las máximas pueden bajar ligeramente (25-30 grados).
-Sesión de control en el Parlamento Vasco: Entre otras cuestiones, en el pleno de este viernes se debatirán actuaciones de la Ertzaintza que han sido cuestionadas por EH Bildu o una moción en torno a la renovación del autogobierno vasco.
Te puede interesar
La rampa de acceso a la playa de Barinatxe seguirá cerrada por riesgo de derrumbe
El Ayuntamiento de Sopela mantendrá cerrado el acceso por la rampa de la playa de Barinatxe, conocida como La Salvaje, debido al peligro de desprendimientos en la ladera. El acceso peatonal solo podrá realizarse por las escaleras y se reforzará la vigilancia diaria en la zona.
Testimonios sobre presuntas agresiones sexuales del director de Kukai agitan la política municipal de Errenteria
El PSE ha pedido una comisión extraordinaria para analizar la gestión del Gobierno municipal, mientras el PP ha reclamado la dimisión de la alcaldesa, Aizpea Otaegi.
El 79 % de la ciudadanía vasca apoya la intervención pública para favorecer el arraigo industrial
Según la última encuesta de EITB Focus, el 63,2 % de las personas encuestadas apuesta por la colaboración público-privada en esta materia, frente a un 22,5 % que es partidario de la intervención sólo pública.
La ciudadanía valora con un notable la calidad de vida, aunque preocupan vivienda, sanidad o seguridad
Según la última encuesta de EITB Focus, la ciudadanía otorga un 7,6 a la calidad de vida en la CAV y un 7,5 en Navarra. La vivienda aparece como la principal cuestión a priorizar en la mayor parte de municipios.
El fiscal mantiene 22 años de cárcel para los dos acusados de matar a Lukas Aguirre
Además, reclama 3 años de prisión para una mujer que también está siendo juzgada por encubridora.
El reto de Euskaldunon Kontseilua: 300 000 vascoparlantes más para 2036
Se pretende dar respuesta a la situación de "emergencia lingüística que viven el euskara y la comunidad vascohablante, y abrir el camino hacia un nuevo ciclo". Así, se marca el objetivo de duplicar el ritmo de euskaldunización y lograr 300 000 nuevos hablantes de euskara para 2036.
Familias de la escuela Pagasarribide de Bilbao se manifiestan para reclamar medidas urgentes para hacer frente al calor en las aulas
Esta última semana al menos cuatro personas han tenido que ser atendidas en este centro bilbaíno a causa de los golpes de calor. Por ello, las familias de los alumnos y las alumnas han salido a la calle para reclamar medidas urgentes para hacer frente al calor en las aulas.
Denuncian agresiones de un profesor de Xenpelar Bertso Eskola de Orereta y el Ayuntamiento suspende la actividad del centro
Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun han denunciado que este profesor de bertsos "ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada". Recibió la primera denuncia en 2018, y aunque desde entonces se han tomado medidas, las agresiones han continuado. El Ayuntamiento de Errenteria ha informado de que al menos un miembro de la dirección de la Bertso Eskola ha respaldado al agresor, por lo que, siendo un servicio municipal y consciente de la "gravedad" de la situación, ha suspendido la actividad de la escuela.
Trasladada al hospital por un golpe de calor otra alumna de la escuela Pagasarribide de Bilbao
Se trata de la cuarta persona atendida en este centro en la última semana.