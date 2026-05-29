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Será noticia: EITB Focus, agur al calor sofocante y sesión de control en el Parlamento Vasco

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Bañistas disfrutan de un día veraniego en la bahía de la Concha de San Sebastián. La ola de calor que está afectando a Euskadi desde hace días podría haber ocasionado la muerte de catorce personas, según el Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (Momo) del Instituto de Salud Carlos III. EFE/Juan Herrero
Imagen de una calurosa jornada en la playa de La Concha. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: EITB Focus, agur bero itogarriari eta kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean
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EITB

Última actualización

-EITB Focus: Tras los datos ofrecidos el jueves sobre las elecciones municipales y forales, la segunda entrega de EITB Focus analiza la posición de la ciudadanía vasca ante el contexto internacional, su opinión sobre la calidad de vida en Hego Euskal Herria o el posicionamiento en cuanto a la intervención pública para favorecer el arraigo industrial.

-Agur al calor sofocante: El calor sofocante se ha terminado, y este viernes las temperaturas caerán casi 10 grados en la costa, con máximas por debajo de los 25 grados. Sin embargo, en la mitad sur seguirá haciendo calor, aunque en algunos puntos las máximas pueden bajar ligeramente (25-30 grados).

-Sesión de control en el Parlamento Vasco: Entre otras cuestiones, en el pleno de este viernes se debatirán actuaciones de la Ertzaintza que han sido cuestionadas por EH Bildu o una moción en torno a la renovación del autogobierno vasco.

Eguraldia Sociedad

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Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun han denunciado que este profesor de bertsos "ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada". Recibió la primera denuncia en 2018, y aunque desde entonces se han tomado medidas, las agresiones han continuado. El Ayuntamiento de Errenteria ha informado de que al menos un miembro de la dirección de la Bertso Eskola ha respaldado al agresor, por lo que, siendo un servicio municipal y consciente de la "gravedad" de la situación, ha suspendido la actividad de la escuela.

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