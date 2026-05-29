Será noticia: EITB Focus, agur al calor sofocante y sesión de control en el Parlamento Vasco

-EITB Focus: Tras los datos ofrecidos el jueves sobre las elecciones municipales y forales, la segunda entrega de EITB Focus analiza la posición de la ciudadanía vasca ante el contexto internacional, su opinión sobre la calidad de vida en Hego Euskal Herria o el posicionamiento en cuanto a la intervención pública para favorecer el arraigo industrial.

-Agur al calor sofocante: El calor sofocante se ha terminado, y este viernes las temperaturas caerán casi 10 grados en la costa, con máximas por debajo de los 25 grados. Sin embargo, en la mitad sur seguirá haciendo calor, aunque en algunos puntos las máximas pueden bajar ligeramente (25-30 grados).

-Sesión de control en el Parlamento Vasco: Entre otras cuestiones, en el pleno de este viernes se debatirán actuaciones de la Ertzaintza que han sido cuestionadas por EH Bildu o una moción en torno a la renovación del autogobierno vasco.