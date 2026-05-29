Radiografía del tabaco en Euskadi: más consumo en mujeres y nuevas formas de consumir
La situación del tabaco en la CAV muestra una tendencia general a la baja del consumo, pero con realidades diferentes según edad y sexo. Mientras en las mujeres se consolidan patrones de consumo que se mantienen o aumentan, entre los jóvenes emergen nuevos hábitos vinculados a los cigarrillos electrónicos y vapeadores.
Euskadi muestra una evolución del consumo de tabaco con una tendencia general a la baja, aunque con diferencias según edad, género y nuevos hábitos. El consumo en la población de 15 a 74 años se sitúa en el 19,7 % de fumadores diarios, la cifra más baja registrada hasta ahora.
Uno de los fenómenos más relevantes se observa en las mujeres, especialmente en edades medias y avanzadas. En los últimos años, este grupo ha registrado un aumento del consumo, especialmente entre las mujeres de 55 a 74 años.
Históricamente, el tabaquismo en estas edades era bajo, pero aumenta la incorporación de nuevas fumadoras y se mantienen los hábitos en quienes ya fumaban. El consumo no responde solo a la dependencia física, sino también a factores emocionales, sociales y culturales.
En el caso de las mujeres, estos elementos tienen un peso especial y el consumo se asocia con mayor frecuencia al estrés, la carga de cuidados y la gestión emocional. Además, se observa una menor frecuencia de inicio en programas para dejar de fumar.
En cambio, entre los adolescentes de 14 a 18 años se observa una evolución diferente. El consumo de cigarrillos tradicionales muestra un ligero descenso, pero esta mejora se ve contrarrestada por el auge de los cigarrillos electrónicos y vapeadores.
Los datos reflejan que el consumo no desaparece, sino que cambia de formato, con una creciente adopción de dispositivos percibidos como menos perjudiciales por los más jóvenes, como los vapers o las bolsitas de nicotina.
En la mortalidad asociada al tabaco se observan diferencias significativas por género. En las mujeres se aprecia una clara transición epidemiológica: un problema históricamente masculino que también se ha convertido en un ámbito clave para ellas.
En resumen, el consumo de tabaco en Euskadi desciende, pero con realidades distintas por edad y sexo: se mantiene o crece en mujeres adultas, mientras entre los jóvenes ganan peso otros dispositivos y formas de consumir, una tendencia que genera preocupación por su impacto a largo plazo.
Métodos en Osakidetza para dejar de fumar
Para hacer frente a la problemática del tabaco y la adicción a la nicotina, Osakidetza dispone de consultas individuales y grupales dirigidas a personas que quieren dejar de fumar. En las sesiones grupales se reúne a personas que atraviesan el mismo proceso, algo que, según los profesionales sanitarios, favorece la motivación y aumenta las posibilidades de éxito.
“Ese apoyo entre ellos ayuda a las posibilidades de éxito”, señala Sonia Gonzalez, enfermera comunitaria de Osakidetza.
Además de la atención presencial, Osakidetza cuenta con dos recursos no presenciales y un teléfono de atención disponible las 24 horas, donde las personas pueden consultar dudas, recibir información y encontrar apoyo durante el proceso para abandonar el consumo de tabaco y nicotina.
Te puede interesar
D’Anjou pide colaboración a la oposición para los presupuestos en un "contexto preelectoral"
El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noël d’Anjou, ha hecho un llamamiento a la oposición a la colaboración, el diálogo y el compromiso para configurar el Proyecto de Presupuesto de 2027, en un contexto preelectoral que, según ha advertido, puede condicionar el debate político. D’Anjou ha realizado estas declaraciones en el pleno de control del Parlamento Vasco, a preguntas de su grupo parlamentario (EAJ-PNV), donde ha subrayado la importancia de afrontar la negociación presupuestaria con responsabilidad y visión amplia.
Será noticia: EITB Focus, agur al calor sofocante y sesión de control en el Parlamento Vasco
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La rampa de acceso a la playa de Barinatxe seguirá cerrada por riesgo de derrumbe
El Ayuntamiento de Sopela mantendrá cerrado el acceso por la rampa de la playa de Barinatxe, conocida como La Salvaje, debido al peligro de desprendimientos en la ladera. El acceso peatonal solo podrá realizarse por las escaleras y se reforzará la vigilancia diaria en la zona.
Testimonios sobre presuntas agresiones sexistas del director de Kukai agitan la política municipal de Errenteria
El PSE-EE ha pedido una comisión extraordinaria para analizar la gestión del Gobierno municipal, mientras el PP ha reclamado la dimisión de la alcaldesa, Aizpea Otaegi.
El 79 % de la ciudadanía vasca apoya la intervención pública para favorecer el arraigo industrial
Según la última encuesta de EITB Focus, el 63,2 % de las personas encuestadas apuesta por la colaboración público-privada en esta materia, frente a un 22,5 % que es partidario de la intervención sólo pública.
La ciudadanía valora con un notable la calidad de vida, aunque preocupan vivienda, sanidad o seguridad
Según la última encuesta de EITB Focus, la ciudadanía otorga un 7,6 a la calidad de vida en la CAV y un 7,5 en Navarra. La vivienda aparece como la principal cuestión a priorizar en la mayor parte de municipios.
El fiscal mantiene 22 años de cárcel para los dos acusados de matar a Lukas Aguirre
Además, reclama 3 años de prisión para una mujer que también está siendo juzgada por encubridora.
El reto de Euskaldunon Kontseilua: 300 000 vascoparlantes más para 2036
Se pretende dar respuesta a la situación de "emergencia lingüística que viven el euskara y la comunidad vascohablante, y abrir el camino hacia un nuevo ciclo". Así, se marca el objetivo de duplicar el ritmo de euskaldunización y lograr 300 000 nuevos hablantes de euskara para 2036.
Familias de la escuela Pagasarribide de Bilbao se manifiestan para reclamar medidas urgentes para hacer frente al calor en las aulas
Esta última semana al menos cuatro personas han tenido que ser atendidas en este centro bilbaíno a causa de los golpes de calor. Por ello, las familias de los alumnos y las alumnas han salido a la calle para reclamar medidas urgentes para hacer frente al calor en las aulas.