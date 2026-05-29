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Radiografía del tabaco en Euskadi: más consumo en mujeres y nuevas formas de consumir

La situación del tabaco en la CAV muestra una tendencia general a la baja del consumo, pero con realidades diferentes según edad y sexo. Mientras en las mujeres se consolidan patrones de consumo que se mantienen o aumentan, entre los jóvenes emergen nuevos hábitos vinculados a los cigarrillos electrónicos y vapeadores.

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Euskaraz irakurri: Tabakoaren erradiografia Euskadin: emakume erretzaile gehiago eta kontsumitzeko modu berriak
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Euskadi muestra una evolución del consumo de tabaco con una tendencia general a la baja, aunque con diferencias según edad, género y nuevos hábitos. El consumo en la población de 15 a 74 años se sitúa en el 19,7 % de fumadores diarios, la cifra más baja registrada hasta ahora.

Uno de los fenómenos más relevantes se observa en las mujeres, especialmente en edades medias y avanzadas. En los últimos años, este grupo ha registrado un aumento del consumo, especialmente entre las mujeres de 55 a 74 años

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Históricamente, el tabaquismo en estas edades era bajo, pero aumenta la incorporación de nuevas fumadoras y se mantienen los hábitos en quienes ya fumaban. El consumo no responde solo a la dependencia física, sino también a factores emocionales, sociales y culturales.

En el caso de las mujeres, estos elementos tienen un peso especial y el consumo se asocia con mayor frecuencia al estrés, la carga de cuidados y la gestión emocional. Además, se observa una menor frecuencia de inicio en programas para dejar de fumar.

En cambio, entre los adolescentes de 14 a 18 años se observa una evolución diferente. El consumo de cigarrillos tradicionales muestra un ligero descenso, pero esta mejora se ve contrarrestada por el auge de los cigarrillos electrónicos y vapeadores.

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Los datos reflejan que el consumo no desaparece, sino que cambia de formato, con una creciente adopción de dispositivos percibidos como menos perjudiciales por los más jóvenes, como los vapers o las bolsitas de nicotina.

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En la mortalidad asociada al tabaco se observan diferencias significativas por género. En las mujeres se aprecia una clara transición epidemiológica: un problema históricamente masculino que también se ha convertido en un ámbito clave para ellas.

En resumen, el consumo de tabaco en Euskadi desciende, pero con realidades distintas por edad y sexo: se mantiene o crece en mujeres adultas, mientras entre los jóvenes ganan peso otros dispositivos y formas de consumir, una tendencia que genera preocupación por su impacto a largo plazo.

18:00 - 20:00

 

Métodos en Osakidetza para dejar de fumar

Para hacer frente a la problemática del tabaco y la adicción a la nicotina, Osakidetza dispone de consultas individuales y grupales dirigidas a personas que quieren dejar de fumar. En las sesiones grupales se reúne a personas que atraviesan el mismo proceso, algo que, según los profesionales sanitarios, favorece la motivación y aumenta las posibilidades de éxito.

“Ese apoyo entre ellos ayuda a las posibilidades de éxito”, señala Sonia Gonzalez, enfermera comunitaria de Osakidetza.

Además de la atención presencial, Osakidetza cuenta con dos recursos no presenciales y un teléfono de atención disponible las 24 horas, donde las personas pueden consultar dudas, recibir información y encontrar apoyo durante el proceso para abandonar el consumo de tabaco y nicotina.

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