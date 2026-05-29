Radiografía del tabaco en Euskadi: más consumo en mujeres y nuevas formas de consumir

Históricamente, el tabaquismo en estas edades era bajo, pero aumenta la incorporación de nuevas fumadoras y se mantienen los hábitos en quienes ya fumaban. El consumo no responde solo a la dependencia física, sino también a factores emocionales, sociales y culturales.

En el caso de las mujeres, estos elementos tienen un peso especial y el consumo se asocia con mayor frecuencia al estrés, la carga de cuidados y la gestión emocional. Además, se observa una menor frecuencia de inicio en programas para dejar de fumar.

En cambio, entre los adolescentes de 14 a 18 años se observa una evolución diferente. El consumo de cigarrillos tradicionales muestra un ligero descenso, pero esta mejora se ve contrarrestada por el auge de los cigarrillos electrónicos y vapeadores.