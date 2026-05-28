El episodio de calor ha terminado y este viernes las temperaturas caerán casi 10 grados en la costa, con máximas por debajo de los 25 grados. Sin embargo, en la mitad sur seguirá haciendo calor, aunque en algunos puntos las máximas pueden bajar ligeramente (25-30 grados). En la Rioja Alavesa y en la Ribera navarra se podrían superar los 35 grados.

Así las cosas, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha bajado a amarillo el nivel de alerta por temperaturas altas en Álava, desde las 13:00 hasta las 19:00 horas.

En Navarra también seguirá apretando el sol, sobre todo en la zona de la Ribera, donde se alcanzarán máximas de hasta 37 º C y se mantendrá el aviso amarillo por calor.

Según la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, hoy habrá intervalos de nubes y claros en la vertiente cantábrica, y en la mediterránea seguirá predominando el sol, aunque a partir de la tarde aparecerán nubes de evolución. El viento soplará del oeste en la costa, mientras que en el interior se fijará del norte por la tarde.

El sábado el cielo estará nublado en la mitad norte, con nubes bajas, y las temperaturas serán templadas. En la mitad sur también aparecerán algunas nubes, especialmente a partir de la tarde, pero predominará el tiempo soleado y las temperaturas máximas todavía serán veraniegas, sobre todo en el Valle del Ebro. El viento soplará del norte en el interior, con rachas fuertes por la tarde.

El domingo, en general, las temperaturas se situarán por debajo de los 25 grados.

Balance del episodio de calor

Como consecuencia del calor que afecta prácticamente a toda Europa, Osakidetza ha atendido desde el pasado viernes a más de 125 personas, entre las que se ha registrado el fallecimiento de una persona de 80 años en Álava. Se trata de un paciente frágil por edad y con patología previa cardiovascular.

Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (Momo) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, la ola de calor podría causado en la CAV la muerte de 14 personas.