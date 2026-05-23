La realidad inmersiva muestra cómo el eclipse solar del 12 de agosto oscurecerá el cielo de Euskal Herria
Eguraldia ofrece la segunda de seis piezas de realidad virtual inmersiva sobre el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, el primero después de 114 años. Durante la tarde habrá una oscuridad total durante más de un minuto, con posibilidad de ver la corona del Sol. Comenzará sobre las 19:30, y el momento álgido será antes de las 20:30. Euskal Herria será uno de los mejores lugares para verlo.
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El calor continuará durante el fin de semana, aunque con menos intensidad
El ambiente seguirá siendo estable y soleado, con cielos despejados, y un episodio de calor poco habitual para finales de mayo. El Gobierno Vasco ha decretado el aviso amarillo para el domingo y el lunes por altas temperaturas.
Récord en las temperaturas máximas de mayo: Sopuerta alcanza los 39,1 ºC
Hoy se han alcanzado las temperaturas más altas recogidas en un mes de mayo desde que existen los registros. Lo han notado, sobre todo, en los valles del oeste de Euskal Herria, donde la sombra ha estado muy cotizada.
Más calor en Euskal Herria: 35 grados de máxima y aviso amarillo por temperaturas altas extremas en Bizkaia y Gipuzkoa
El sábado las temperaturas serán más contenidas en la costa debido al viento del nordeste, mientras que en el interior volverá a ser otra jornada calurosa. El domingo el calor se notará en todo el territorio.
El calor se impone por la tarde, especialmente en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y mañana activarán el aviso amarillo
A las 16:00 horas, Sodupe-Cadagua (Güeñes) ha alcanzado los 36 °C, mientras que Zizurkil ha registrado 35,1 °C y Muxika 35,1 °C, superando notablemente los valores observados a las 13:00 horas. De cara a los próximos días, Euskalmet ha anunciado que el calor continuará durante al menos el miércoles de la semana que viene.
Sol y calor con temperaturas máximas por encima de los 30 grados
El viernes volverá a ser una jornada de cielos despejados y calor, con máximas que rondarán los 30-35 grados.
La primavera vuelve a Euskal Herria y desde el jueves se superarán los 30 grados
El lunes y martes el ascenso de las temperaturas será moderado, y se mantendrá la nubosidad.
Vuelve la primavera
El miércoles llegará el cambio, será una jornada soleada y calurosa, algo que se repetirá tanto el jueves como el viernes. Los termómetros superarán los 30 grados en el interior.
Nos metemos dentro del eclipse del 12 de agosto gracias a la realidad inmersiva
Eguraldia estrena la primera de seis piezas de realidad virtual inmersiva sobre el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, el primero después de 114 años. Durante la tarde habrá una oscuridad total durante más de un minuto, con posibilidad de ver la corona del Sol. Comenzará sobre las 19:30, y el momento álgido será antes de las 20:30. Euskal Herria será uno de los mejores lugares para verlo.
Nieva en San Miguel de Aralar en pleno mayo
Imágenes grabadas por Txomin Rezola y David Aznarez en San Miguel de Aralar el 15 de mayo de 2026