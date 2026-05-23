Eclipse total de sol
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La realidad inmersiva muestra cómo el eclipse solar del 12 de agosto oscurecerá el cielo de Euskal Herria

La realidad inmersiva muestra cómo el eclipse solar del 12 de agosto oscurecerá el cielo de Euskal Herria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Abuztuaren 12ko eguzki-eklipseak Euskal Herriko zerua nola ilunduko duen erakutsi du errealitate murgiltzaileak
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EITB

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Eguraldia ofrece la segunda de seis piezas de realidad virtual inmersiva sobre el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, el primero después de 114 años. Durante la tarde habrá una oscuridad total durante más de un minuto, con posibilidad de ver la corona del Sol. Comenzará sobre las 19:30, y el momento álgido será antes de las 20:30. Euskal Herria será uno de los mejores lugares para verlo.

Eguraldia Eclipses solares Comunidad Autonóma Vasca

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