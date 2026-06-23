Así es la 'cúpula de calor', el fenómeno atmosférico que está dejando temperaturas de récord

El presentador y meteorólogo de ETB Arnaitz Fernández explica las causas de la ola de calor que está afectando estos días a gran parte de Europa. Este fenómeno, conocido coloquialmente como "cúpula de calor", se produce cuando una masa de aire cálido queda atrapada bajo una zona de altas presiones. Como consecuencia, apenas se forman nubes y la radiación solar calienta de forma intensa la superficie terrestre.