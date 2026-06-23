OLA DE CALOR

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Así es la 'cúpula de calor', el fenómeno atmosférico que está dejando temperaturas de récord

El presentador y meteorólogo de ETB Arnaitz Fernández explica las causas de la ola de calor que está afectando estos días a gran parte de Europa. Este fenómeno, conocido coloquialmente como "cúpula de calor", se produce cuando una masa de aire cálido queda atrapada bajo una zona de altas presiones. Como consecuencia, apenas se forman nubes y la radiación solar calienta de forma intensa la superficie terrestre. 

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Termometroak gorriz: Txarrena etortzeko dago
author image

EITB

Última actualización

Publicidad
X