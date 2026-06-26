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El calor dará un respiro el domingo, con riesgo de tormentas

Las temperaturas máximas descenderán de forma notable en la mayor parte del territorio, salvo en la costa, donde el descenso ya se ha venido produciendo en días anteriores, y en el este y sur de Navarra. Los termómetros no superarán los 30 grados en la mayor parte del territorio.
Playa de Gorliz (Bizkaia). Foto: Begoña Barrutia
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EITB

Última actualización

El tiempo seguirá ofreciendo un ambiente plenamente veraniego durante este sábado, con predominio de los cielos poco nubosos en buena parte del territorio y algunas nubes bajas en la costa durante las primeras horas del día, según informa Euskalmet. En el interior, además del sol, aparecerán intervalos de nubes medias y altas.

A lo largo de la jornada, el viento será protagonista. Durante la mañana soplará del sureste en el interior, con cierta intensidad, mientras que en la costa dominará la brisa. Ya por la tarde, el viento de componente norte irá ganando terreno hacia el interior, aunque sin alcanzar el sur de Navarra.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso en la franja costera, mientras que en el resto apenas variarán respecto a los valores registrados en las últimas horas. Además, el aumento de la inestabilidad durante la tarde podría favorecer la aparición de algún chubasco tormentoso aislado.

El cambio más significativo llegará el domingo. Las temperaturas máximas descenderán de forma notable en la mayor parte del territorio, salvo en la costa, donde el descenso ya se ha venido produciendo en días anteriores, y en el este y sur de Navarra, donde la bajada será más moderada.

De este modo, los termómetros no superarán los 30 grados en la mayor parte del territorio. La excepción volverá a estar en el sur y este navarro, donde las máximas aún podrán alcanzar los 35 grados.

En la vertiente cantábrica predominarán los cielos muy nubosos, con posibilidad de lluvias débiles, mientras que durante la segunda mitad del domingo no se descarta la formación de algún chubasco tormentoso en el este. El viento de componente norte será el dominante durante toda la jornada, consolidando un ambiente más fresco tras varios días de calor.

Iparralde Eguraldia Navarra Comunidad Autonóma Vasca

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