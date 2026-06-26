El calor dará un respiro el domingo, con riesgo de tormentas
El tiempo seguirá ofreciendo un ambiente plenamente veraniego durante este sábado, con predominio de los cielos poco nubosos en buena parte del territorio y algunas nubes bajas en la costa durante las primeras horas del día, según informa Euskalmet. En el interior, además del sol, aparecerán intervalos de nubes medias y altas.
A lo largo de la jornada, el viento será protagonista. Durante la mañana soplará del sureste en el interior, con cierta intensidad, mientras que en la costa dominará la brisa. Ya por la tarde, el viento de componente norte irá ganando terreno hacia el interior, aunque sin alcanzar el sur de Navarra.
Las temperaturas experimentarán un ligero descenso en la franja costera, mientras que en el resto apenas variarán respecto a los valores registrados en las últimas horas. Además, el aumento de la inestabilidad durante la tarde podría favorecer la aparición de algún chubasco tormentoso aislado.
El cambio más significativo llegará el domingo. Las temperaturas máximas descenderán de forma notable en la mayor parte del territorio, salvo en la costa, donde el descenso ya se ha venido produciendo en días anteriores, y en el este y sur de Navarra, donde la bajada será más moderada.
De este modo, los termómetros no superarán los 30 grados en la mayor parte del territorio. La excepción volverá a estar en el sur y este navarro, donde las máximas aún podrán alcanzar los 35 grados.
En la vertiente cantábrica predominarán los cielos muy nubosos, con posibilidad de lluvias débiles, mientras que durante la segunda mitad del domingo no se descarta la formación de algún chubasco tormentoso en el este. El viento de componente norte será el dominante durante toda la jornada, consolidando un ambiente más fresco tras varios días de calor.
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La ola de calor seguirá este miércoles, donde permanecerá activa la alarma roja en la CAV, salvo en la franja costera, donde será naranja. Navarra mantiene el aviso naranja, al menos, hasta mañana.
¿Hasta cuándo seguirá la ola de calor extremo en Euskal Herria?
La ola de calor sigue sin dar tregua y dejará temperaturas muy altas en gran parte del territorio, con nuevas alertas activas y previsión de máximas cercanas a los 40 ºC. La situación empezará a cambiar a partir de la segunda mitad de la semana.
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La alarma roja por calor se mantiene este martes y continuará el miércoles, la jornada que se prevé más extrema de este episodio. Euskalmet ha confirmado nuevos récords de temperaturas máximas y mínimas para un mes de junio en numerosas estaciones, mientras Osakidetza atendió a 22 personas por problemas relacionados con las altas temperaturas.
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En Iparralde se encuentra ya bajo alerta roja por calor. En la CAV la alarma roja se activará el lunes desde las 12:00 horas y hasta las 20:00 horas; el Departamento de Seguridad declarará, a partir de las 12:00 horas de este lunes, la Fase de Emergencia: "Situación 0 del LABI". En Navarra está activo el aviso naranja, al menos, hasta el martes por la noche.
El calor extremo activa alertas en toda Euskal Herria y no remitirá hasta mediados de semana
La Comunidad Autónoma Vasca y Navarra permanecerán bajo alerta naranja por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales, mientras que en Iparralde se activará la alerta roja, el nivel máximo de vigilancia meteorológica, ante un episodio de calor extremo que afectará a todo el departamento de los Pirineos Atlánticos.
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Alerta naranja por calor extremo en Hego Euskal Herria el domingo, con máximas de hasta 40 grados
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha endurecido los avisos previstos para este fin de semana ante el episodio de calor intenso que afectará a Hego Euskal Herria. El domingo será la jornada más complicada, con temperaturas cercanas a los 40 grados y un riesgo muy alto de incendios forestales en Álava. En Navarra también han impuesto la alerta naranja, desde las 12:00 a las 20:00 horas.