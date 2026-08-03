Un julio para la historia: 3,6 ºC más cálido de lo normal y extremadamente seco
La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha calificado el pasado mes de julio como extremadamente cálido en cuanto a las temperaturas y muy seco en lo relativo a la precipitación.
Las temperaturas medias se han situado 3,6 °C por encima del promedio del periodo 1991-2020, lo que convierte a julio de 2026 en el julio más cálido desde, al menos, 1970, superando en 1,1 °C el anterior récord, registrado en 2006.
El mes ha estado marcado por el predominio de jornadas muy cálidas, con anomalías térmicas superiores a los 4 °C en numerosos días.
El episodio más destacado fue la ola de calor registrada entre los días 5 y 12, la cuarta del año, que afectó de forma generalizada a todo el territorio. En la vertiente mediterránea, este periodo cálido se prolongó incluso hasta el día 15.
También fueron muy destacadas las temperaturas mínimas, especialmente durante el periodo cálido de la primera mitad del mes: entre los días 9 y 15 se superaron varios récords de temperaturas mínimas más altas para julio, con valores que no bajaron de los 22-23 °C en numerosas estaciones.
Y a finales de mes, entre los días 28 y 30, se produjo un nuevo repunte de calor, más breve, que afectó sobre todo al interior.
Julio, muy seco, excepto en Rioja Alavesa
En cuanto a la precipitación, julio ha tenido un carácter muy seco en términos generales, e incluso extremadamente seco en zonas del este de Gipuzkoa. Únicamente en Rioja Alavesa el comportamiento ha sido normal. En relación con lo que llevamos de siglo, ha sido el quinto julio más seco en Euskadi y el más seco en Gipuzkoa.
La escasa precipitación acumulada ha estado muy condicionada por los chubascos tormentosos, por lo que la distribución espacial se ha alejado de la habitual.
Los acumulados más altos fueron muy localizados, con una única estación por encima de los 50 l/m²: Ameraun, con 52,7 mm. También destacan Urduliz (41,8 mm), Añarbe (40,6 mm), Eskas (34,8 mm) y Páganos (30 mm).
En el extremo contrario, los valores más bajos se registraron en Álava, en estaciones con uno o ningún día de lluvia, como Espejo (1,2 mm), Ilarduia (1,1 mm) y Kanpezu (0,5 mm).
Te puede interesar
Inicio de semana con menos calor y posibilidad de tormentas
La nubosidad irá ganando terreno durante la jornada de este lunes y favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas en Euskal Herria. Además, no se descartan chubascos tormentosos por la tarde, sobre todo en el este, mientras que el martes volverá el tiempo estable y el calor.
Ambiente soleado y aumento de temperaturas para este domingo
El termómetro superará la barrera de los 25 ºC en la costa, y las máximas rondarán los 30 º C en el interior. Al sur del territorio, se sobrepasarán los 35 ºC, y hay emitidos avisos amarillos por calor.
Nueva jornada de calor intenso en Navarra, con alertas naranjas en el centro y el Pirineo
Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 41º en la Ribera, que permanece en aviso amarillo, y los 39º en Pamplona y Estella. En la CAV, únicamente estará en vigor el aviso amarillo en sur de Álava.
El calor extremo dispara los termómetros hasta los 42,1 ºC en Cáseda
La alerta naranja activada para este miércoles en Navarra y Álava ha dejado temperaturas que han rondado los 40 grados en numerosas localidades.
Alerta naranja en el interior de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y aviso amarillo en el resto de Euskal Herria, por calor
Mañana, Álava volverá a estar en alerta naranja, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa el aviso será de nivel amarillo. En la Comunidad Foral de Navarra, el aviso pasa de amarillo a alerta naranja, salvo en el norte, ya que se espera que suban las temperaturas (rozarán los 39 °C).
El calor vuelve con fuerza a Euskal Herria
El inicio de la semana estará marcado por un notable aumento de las temperaturas, que el martes alcanzarán los 35-40 ºC en muchas comarcas.
Aviso amarillo por lluvias hasta la medianoche
En Laguardia se han recogido 27 litros por metro cuadrado en una sola hora, 24 en Berastegi, 18 en Bidania y 14 en Etxalar.
Puntos clave del dispositivo de seguridad en Navarra para ver el eclipse solar
El Gobierno Foral de Navarra ha puesto en marcha una campaña con consejos dirigidos a la ciudadanía sobre autoprotección, prevención de incendios y movilidad antes y después del eclipse.
Hoy y mañana, últimos días de calor antes del cambio del sábado
El jueves y el viernes hará calor, sobre todo, en el sur de Euskal Herria, por lo que se activará el aviso amarillo por temperaturas altas en Álava, en la comarca del Ebro de 13:00 a 19:00 horas, y en el centro de Navarra el, área pirenaica y la Ribera, de 13:00 a 21:00 horas.