Un julio para la historia: 3,6 ºC más cálido de lo normal y extremadamente seco

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha calificado el pasado mes de julio como extremadamente cálido en cuanto a las temperaturas y muy seco en lo relativo a la precipitación.



Las temperaturas medias se han situado 3,6 °C por encima del promedio del periodo 1991-2020, lo que convierte a julio de 2026 en el julio más cálido desde, al menos, 1970, superando en 1,1 °C el anterior récord, registrado en 2006.



El mes ha estado marcado por el predominio de jornadas muy cálidas, con anomalías térmicas superiores a los 4 °C en numerosos días.



El episodio más destacado fue la ola de calor registrada entre los días 5 y 12, la cuarta del año, que afectó de forma generalizada a todo el territorio. En la vertiente mediterránea, este periodo cálido se prolongó incluso hasta el día 15.



También fueron muy destacadas las temperaturas mínimas, especialmente durante el periodo cálido de la primera mitad del mes: entre los días 9 y 15 se superaron varios récords de temperaturas mínimas más altas para julio, con valores que no bajaron de los 22-23 °C en numerosas estaciones.

Y a finales de mes, entre los días 28 y 30, se produjo un nuevo repunte de calor, más breve, que afectó sobre todo al interior.

Julio, muy seco, excepto en Rioja Alavesa

En cuanto a la precipitación, julio ha tenido un carácter muy seco en términos generales, e incluso extremadamente seco en zonas del este de Gipuzkoa. Únicamente en Rioja Alavesa el comportamiento ha sido normal. En relación con lo que llevamos de siglo, ha sido el quinto julio más seco en Euskadi y el más seco en Gipuzkoa.



La escasa precipitación acumulada ha estado muy condicionada por los chubascos tormentosos, por lo que la distribución espacial se ha alejado de la habitual.



Los acumulados más altos fueron muy localizados, con una única estación por encima de los 50 l/m²: Ameraun, con 52,7 mm. También destacan Urduliz (41,8 mm), Añarbe (40,6 mm), Eskas (34,8 mm) y Páganos (30 mm).



En el extremo contrario, los valores más bajos se registraron en Álava, en estaciones con uno o ningún día de lluvia, como Espejo (1,2 mm), Ilarduia (1,1 mm) y Kanpezu (0,5 mm).