Agosto arranca con cielos nubosos y temperaturas veraniegas
El mes de agosto ha comenzado con abundante nubosidad en gran parte del territorio (a excepción del sur, donde luce el sol) y temperaturas suaves, aunque plenamente veraniegas. Sin embargo, según el pronóstico de Euskalmet, el cielo irá despejándose y el ambiente soleado será la tónica general de este fin de semana. La jornada de hoy será calurosa en el sur de Navarra, donde hay establecido un aviso amarillo por altas temperaturas en la Ribera. El domingo ese aviso se extenderá a la Rioja alavesa y centro de Navarra y Pirineos.
Según la previsión, durante la mañana de hoy el cielo estará muy nuboso, con nubes más compactas en el norte. En el sur del territorio, el sol brilla desde primeras horas. A partir de mediodía se espera una disminución de la nubosidad, y el cielo quedará completamente soleado para tarde. El viento soplará del norte, tendiendo a nordeste por la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 25-26 ºC en la costa, y subirán hasta los 29-30 ºC en el interior. La agencia española de meteorología Aemet activará un aviso amarillo por calor en la Ribera, donde las máximas subirán hasta los 36 ºC.
La jornada del domingo será plenamente veraniega. El sol reinará durante todo el día y las temperaturas subirán de forma más notable en la mitad sur, donde se pueden superar los 30 ºC. Por este motivo, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará a partir de mediodía (hasta las 20:00 horas) un aviso amarillo por temperaturas muy altas ante la previsión de alcanzar máximas de 35 grados en el eje del Ebro (Rioja alavesa). En Navarra, permanecerán bajo aviso por el mismo motivo el centro de la Comunidad Foral, la Ribera y los Pirineos; se esperan máximas de 36 grados. Por su parte, en la zona costera las temperaturas máximas rondarán los 26 ºC, los 29 ºC en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y los 33 ºC en la zona de transición (centro y norte de Álava).
El lunes volverá la nubosidad y remitirá el calor. El cielo estará nublado en muchos momentos, con nubes de todo tipo, que serán más abundantes en la mitad norte. Además, por la tarde, crecerán nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco tormentoso, especialmente en el este. Gracias a esta nubosidad, y al viento de componente norte, las temperaturas descenderán gran parte de lo ganado el domingo. De esta forma, los termómetros rondarán los 25-26 grados en el litoral, y los 30-35 grados en el sur del territorio.
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