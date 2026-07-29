Álava y Navarra han activado este miércoles la alerta naranja por calor, ya que se esperan temperaturas que podrían superar los 40º en muchos puntos del interior.

Así, el ambiente será plenamente veraniego y las temperaturas rozarán o superarán la barrera de los 40º en puntos del interior, con especial incidencia en el valle del Ebro. En la zona cantábrica interior se ha fijado el aviso amarillo, con máximas previstas de unos 33º.

La costa disfrutará de un ambiente un poco más fresco: la entrada del viento del norte mantendrá los termómetros en valores algo más moderados cerca del litoral. Durante buena parte de la jornada predominará el cielo soleado, aunque por la tarde aumentará la nubosidad baja en la mitad norte.

A las altas temperaturas se suma el peligro de fuego. En Álavapermanece activo el aviso por riesgo de incendios forestales, en una franja horaria crítica comprendida entre las 14:00 y las 20:00 horas, debido a la combinación de calor extremo, sequedad y viento. En Navarra, el riesgo de incendio es extremo.

En Iparralde, MeteoFrance mantiene activado el aviso amarillo por altas temperaturas.