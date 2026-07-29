Álava y Navarra concentran hoy el riesgo máximo por calor
La alerta naranja activada para este miércoles en ambos territorios dejará temperaturas que podrán superar los 40º. Además, se mantendrá en vigor el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales en Álava, y nivel rojo en Navarra.
Álava y Navarra han activado este miércoles la alerta naranja por calor, ya que se esperan temperaturas que podrían superar los 40º en muchos puntos del interior.
Así, el ambiente será plenamente veraniego y las temperaturas rozarán o superarán la barrera de los 40º en puntos del interior, con especial incidencia en el valle del Ebro. En la zona cantábrica interior se ha fijado el aviso amarillo, con máximas previstas de unos 33º.
La costa disfrutará de un ambiente un poco más fresco: la entrada del viento del norte mantendrá los termómetros en valores algo más moderados cerca del litoral. Durante buena parte de la jornada predominará el cielo soleado, aunque por la tarde aumentará la nubosidad baja en la mitad norte.
A las altas temperaturas se suma el peligro de fuego. En Álavapermanece activo el aviso por riesgo de incendios forestales, en una franja horaria crítica comprendida entre las 14:00 y las 20:00 horas, debido a la combinación de calor extremo, sequedad y viento. En Navarra, el riesgo de incendio es extremo.
En Iparralde, MeteoFrance mantiene activado el aviso amarillo por altas temperaturas.
¿Cuándo llegará el alivio térmico?
De cara a la jornada del jueves, los avisos por calor en Álava y Navarra descenderán a nivel amarillo gracias a una bajada de las temperaturas.
El viento del noroeste se irá extendiendo progresivamente de norte a sur, provocando una bajada más evidente de las temperaturas en la vertiente cantábrica, donde los cielos permanecerán cubiertos con abundante nubosidad baja. En el sur de la comunidad y en la vertiente mediterránea, sin embargo, el descenso será casi inapreciable y continuará el ambiente caluroso y soleado.
En Iparralde, seguirá en vigor el aviso amarillo por calor.
Te puede interesar
Alerta naranja en el interior de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y aviso amarillo en el resto de Euskal Herria, por calor
Mañana, Álava volverá a estar en alerta naranja, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa el aviso será de nivel amarillo. En la Comunidad Foral de Navarra, el aviso pasa de amarillo a alerta naranja, salvo en el norte, ya que se espera que suban las temperaturas (rozarán los 39 °C).
El calor vuelve con fuerza a Euskal Herria
El inicio de la semana estará marcado por un notable aumento de las temperaturas, que el martes alcanzarán los 35-40 ºC en muchas comarcas.
Aviso amarillo por lluvias hasta la medianoche
En Laguardia se han recogido 27 litros por metro cuadrado en una sola hora, 24 en Berastegi, 18 en Bidania y 14 en Etxalar.
Puntos clave del dispositivo de seguridad en Navarra para ver el eclipse solar
El Gobierno Foral de Navarra ha puesto en marcha una campaña con consejos dirigidos a la ciudadanía sobre autoprotección, prevención de incendios y movilidad antes y después del eclipse.
Hoy y mañana, últimos días de calor antes del cambio del sábado
El jueves y el viernes hará calor, sobre todo, en el sur de Euskal Herria, por lo que se activará el aviso amarillo por temperaturas altas en Álava, en la comarca del Ebro de 13:00 a 19:00 horas, y en el centro de Navarra el, área pirenaica y la Ribera, de 13:00 a 21:00 horas.
Será necesario usar gafas homologadas para ver el eclipse del 12 de agosto, para cuidar la salud ocular
Mirar directamente al sol tiene consecuencias graves. Para disfrutar del eclipse total, será imprescindible utilizar gafas homologadas. A falta de tres semanas, se pueden encontrar a la venta en varios puntos, y la mayoría se están vendiendo ahora.
Las altas temperaturas obligan a activar el aviso amarillo en la CAV y Navarra
En el eje del Ebro se prolonga el aviso amarillo hasta el jueves, y según la previsión, las temperaturas elevadas y los cielos despejados se mantendrán durante la semana. La tendencia indica que el fin de semana disfrutaremos de un alivio térmico, ya que bajarán las temperaturas, y el ambiente en general estará nuboso.
Aviso amarillo en el valle del Ebro y casi toda Navarra por temperaturas máximas de 35-38 ºC
La semana ha comenzado con predominio del sol y ambiente estable. Según la previsión, las temperaturas irán en ascenso progresivamente durante los próximos días.
A partir de este domingo, ambiente más soleado en Euskal Herria
Las temperaturas han dado una tregua durante las últimas jornadas, pero este domingo suben ligeramente y el sol volverá a brillar.