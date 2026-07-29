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Álava y Navarra concentran hoy el riesgo máximo por calor

La alerta naranja activada para este miércoles en ambos territorios dejará temperaturas que podrán superar los 40º. Además, se mantendrá en vigor el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales en Álava, y nivel rojo en Navarra.

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Menores juegan con chorros de agua para aliviar el calor. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Alerta laranja Araban eta Nafarroan beroagatik: 40º-tik gorako maximoak
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EITB

Última actualización

Álava y Navarra han activado este miércoles la alerta naranja por calor, ya que se esperan temperaturas que podrían superar los 40º en muchos puntos del interior.

Así, el ambiente será plenamente veraniego y las temperaturas rozarán o superarán la barrera de los 40º en puntos del interior, con especial incidencia en el valle del Ebro. En la zona cantábrica interior se ha fijado el aviso amarillo, con máximas previstas de unos 33º.

La costa disfrutará de un ambiente un poco más fresco: la entrada del viento del norte mantendrá los termómetros en valores algo más moderados cerca del litoral. Durante buena parte de la jornada predominará el cielo soleado, aunque por la tarde aumentará la nubosidad baja en la mitad norte.

A las altas temperaturas se suma el peligro de fuego. En Álavapermanece activo el aviso por riesgo de incendios forestales, en una franja horaria crítica comprendida entre las 14:00 y las 20:00 horas, debido a la combinación de calor extremo, sequedad y viento. En Navarra, el riesgo de incendio es extremo.

En Iparralde, MeteoFrance mantiene activado el aviso amarillo por altas temperaturas.

¿Cuándo llegará el alivio térmico?

De cara a la jornada del jueves, los avisos por calor en Álava y Navarra descenderán a nivel amarillo gracias a una bajada de las temperaturas.

El viento del noroeste se irá extendiendo progresivamente de norte a sur, provocando una bajada más evidente de las temperaturas en la vertiente cantábrica, donde los cielos permanecerán cubiertos con abundante nubosidad baja. En el sur de la comunidad y en la vertiente mediterránea, sin embargo, el descenso será casi inapreciable y continuará el ambiente caluroso y soleado.

En Iparralde, seguirá en vigor el aviso amarillo por calor.

Olas de calor Comunidad Autonóma Vasca Araba-Álava Navarra Eguraldia

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