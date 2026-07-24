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Último día de calor, el fin de semana bajan las temperaturas y llegan las lluvias

Al mediodía se activará la alerta naranja en la Ribera y en el centro de Navarra, mientras que en el área pirenaica, en Álava y en Iparralde el aviso será de nivel amarillo debido al calor.

GRAFCAV5822. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 06/07/2026.- Unos bañistas se duchan en la playa de Ondarreta de San Sebastián. El Departamento de Seguridad ha activado para este lunes y martes una alerta naranja por temperaturas altas extremas en la totalidad de Euskadi, salvo en la costa donde se espera menos calor y el aviso es amarillo. EFE/Juan Herrero.
Playa de Ondarreta en San Sebastián. Foto de archivo: EFE
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EITB

Última actualización

Hoy, viernes, seguirá haciendo calor en el interior y particularmente en la mitad sur de Euskal Herria, con unas temperaturas que podrán alcanzar los 40 °C, mientras que en la costa las máximas no superarán los 30 ºC, según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet. 

En general será una jornada soleada, aunque a partir del mediodía podrán aparecer algunas nubes bajas en la costa. A lo largo del día el viento se irá fijando del noroeste, empezando por la mañana en la costa y por la tarde en el interior, aliviando el calor de norte a sur.

Por ello, Aemet activará la alerta naranja por calor en la Ribera y en la zona centro y el aviso amarillo en la zona de Pirineos, entre las 13:00 y las 21:00 horas. Además, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco decretará el aviso amarillo en Álava de 13:00 a 21:00 horas. Además, MeteoFrance activará el aviso amarillo a partir del mediodía.

Sábado: lluvia y descenso de temperaturas

El sábado habrá un cambio notable en el tiempo. Durante la primera mitad del día el cielo estará con intervalos nubosos, especialmente en el litoral, donde tenderá a cubrirse a medida que avancen las horas. habrá posibilidad de alguna llovizna débil por la mañana, y de chubascos débiles a moderados por la tarde. Además, la probabilidad de tormentas será alta. Por ello, Aemet decretará el aviso amarillo por riesgo de tormentas y lluvias en el norte de Navarra y Pirineos, a partir de las 14:00 horas. MeteoFrance, por su parte, activará el aviso amarillo por lluvias y riesgo de inundaciones a las 11:00 horas. 

El viento soplará a primeras horas de componente oeste flojo, con rachas fuertes en el litoral. El resto del día el viento soplará del noroeste flojo a moderado, con rachas fuertes.

Aunque las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, el principal cambio se notará en las máximas: en el litoral bajarán bastante o notablemente las temperaturas más cálidas y el descenso será acusado en en la vertiente mediterránea.

Eguraldia Alertas Meteorológicas Comunidad Autonóma Vasca Navarra Iparralde

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