Último día de calor, el fin de semana bajan las temperaturas y llegan las lluvias
Al mediodía se activará la alerta naranja en la Ribera y en el centro de Navarra, mientras que en el área pirenaica, en Álava y en Iparralde el aviso será de nivel amarillo debido al calor.
Hoy, viernes, seguirá haciendo calor en el interior y particularmente en la mitad sur de Euskal Herria, con unas temperaturas que podrán alcanzar los 40 °C, mientras que en la costa las máximas no superarán los 30 ºC, según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet.
En general será una jornada soleada, aunque a partir del mediodía podrán aparecer algunas nubes bajas en la costa. A lo largo del día el viento se irá fijando del noroeste, empezando por la mañana en la costa y por la tarde en el interior, aliviando el calor de norte a sur.
Por ello, Aemet activará la alerta naranja por calor en la Ribera y en la zona centro y el aviso amarillo en la zona de Pirineos, entre las 13:00 y las 21:00 horas. Además, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco decretará el aviso amarillo en Álava de 13:00 a 21:00 horas. Además, MeteoFrance activará el aviso amarillo a partir del mediodía.
Sábado: lluvia y descenso de temperaturas
El sábado habrá un cambio notable en el tiempo. Durante la primera mitad del día el cielo estará con intervalos nubosos, especialmente en el litoral, donde tenderá a cubrirse a medida que avancen las horas. habrá posibilidad de alguna llovizna débil por la mañana, y de chubascos débiles a moderados por la tarde. Además, la probabilidad de tormentas será alta. Por ello, Aemet decretará el aviso amarillo por riesgo de tormentas y lluvias en el norte de Navarra y Pirineos, a partir de las 14:00 horas. MeteoFrance, por su parte, activará el aviso amarillo por lluvias y riesgo de inundaciones a las 11:00 horas.
El viento soplará a primeras horas de componente oeste flojo, con rachas fuertes en el litoral. El resto del día el viento soplará del noroeste flojo a moderado, con rachas fuertes.
Aunque las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, el principal cambio se notará en las máximas: en el litoral bajarán bastante o notablemente las temperaturas más cálidas y el descenso será acusado en en la vertiente mediterránea.
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Hoy y mañana, últimos días de calor antes del cambio del sábado
El jueves y el viernes hará calor, sobre todo, en el sur de Euskal Herria, por lo que se activará el aviso amarillo por temperaturas altas en Álava, en la comarca del Ebro de 13:00 a 19:00 horas, y en el centro de Navarra el, área pirenaica y la Ribera, de 13:00 a 21:00 horas.
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