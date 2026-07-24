Último día de calor, el fin de semana bajan las temperaturas y llegan las lluvias

Hoy, viernes, seguirá haciendo calor en el interior y particularmente en la mitad sur de Euskal Herria, con unas temperaturas que podrán alcanzar los 40 °C, mientras que en la costa las máximas no superarán los 30 ºC, según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet.

En general será una jornada soleada, aunque a partir del mediodía podrán aparecer algunas nubes bajas en la costa. A lo largo del día el viento se irá fijando del noroeste, empezando por la mañana en la costa y por la tarde en el interior, aliviando el calor de norte a sur.

Por ello, Aemet activará la alerta naranja por calor en la Ribera y en la zona centro y el aviso amarillo en la zona de Pirineos, entre las 13:00 y las 21:00 horas. Además, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco decretará el aviso amarillo en Álava de 13:00 a 21:00 horas. Además, MeteoFrance activará el aviso amarillo a partir del mediodía.