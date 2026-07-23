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La Fiscalía de Baiona abre causa penal y pide prisión para los dos monitores acusados de agresión sexual a menores

Se les acusa de agresión sexual y corrupción de menores. Hay 16 niños de entre 3 y 4 años implicados, 12 de los cuales han sido ya identificados como víctimas. Se han presentado formalmente 4 denuncias.
sexu erasoak biarritzen eitb
Imagen del centro de ocio de Biarritz donde ocurrieron las agresiones sexuales. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Baionako Fiskaltzak behin-behineko espetxealdia eskatu du sexu-erasoak egotzita atxilotutako bi begiralerentzat
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EITB

Última actualización

La Fiscalía del Tribunal Judicial de Baiona ha anunciado la apertura de instrucción judicial contra dos monitores del centro de ocio Mouriscot, en Biarritz, como presuntos autores de delitos de agresión sexual y corrupción de menores de 15 años. Según una nota difundida por la Fiscalía, Ministerio Público ha solicitado el ingreso en prisión preventiva para ambos sospechosos.

Las investigaciones, asumidas por la comisaría de Policía de Biarritz, se iniciaron el pasado 12 de julio tras la denuncia presentada por los padres de un menor de tres años y medio. La víctima relató de forma espontánea haber sufrido agresiones en la instalación municipal.

¿Cuántas víctimas han sido identificadas?

Hasta el momento, hay 16 niños y niñas entre los 3 y 4 años implicados, de los cuales 12 ya han sido identificados como víctimas. 

La nota de la Fiscalía apunta a que otros menores que no manifestaron haber sufrido actos de carácter sexual, "algunos presentaban síntomas traumáticos", por lo que no se descarta que aumente el número de víctimas. 

Por el momento, constan cuatro denuncias formalizadas por las familias.

Los imputados carecían de antecedentes judiciales

Los hechos investigados habrían tenido lugar entre el 1 de julio de 2025 y el 16 de julio de 2026 en el citado centro de ocio sin alojamiento.

Los sospechosos son un empleado eventual de 21 años, vinculado al centro desde 2025, y un monitor con plaza fija de 36 años, que llevaba dos ejercicios en la plantilla. Ninguno de los dos contaba con antecedentes penales previos. Ambos fueron detenidos el pasado 21 de julio en sus domicilios y han negado los hechos imputados.

El Ayuntamiento de Biarritz apartó de sus funciones a ambos trabajadores de forma cautelar en cuanto tuvo conocimiento de la investigación. 

Detenidos dos monitores en Biarritz acusados de violar y agredir sexualmente a niños de tres y cuatro años
Niños Biarritz Baiona Delitos Sociedad

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