La Fiscalía de Baiona abre causa penal y pide prisión para los dos monitores acusados de agresión sexual a menores
La Fiscalía del Tribunal Judicial de Baiona ha anunciado la apertura de instrucción judicial contra dos monitores del centro de ocio Mouriscot, en Biarritz, como presuntos autores de delitos de agresión sexual y corrupción de menores de 15 años. Según una nota difundida por la Fiscalía, Ministerio Público ha solicitado el ingreso en prisión preventiva para ambos sospechosos.
Las investigaciones, asumidas por la comisaría de Policía de Biarritz, se iniciaron el pasado 12 de julio tras la denuncia presentada por los padres de un menor de tres años y medio. La víctima relató de forma espontánea haber sufrido agresiones en la instalación municipal.
¿Cuántas víctimas han sido identificadas?
Hasta el momento, hay 16 niños y niñas entre los 3 y 4 años implicados, de los cuales 12 ya han sido identificados como víctimas.
La nota de la Fiscalía apunta a que otros menores que no manifestaron haber sufrido actos de carácter sexual, "algunos presentaban síntomas traumáticos", por lo que no se descarta que aumente el número de víctimas.
Por el momento, constan cuatro denuncias formalizadas por las familias.
Los imputados carecían de antecedentes judiciales
Los hechos investigados habrían tenido lugar entre el 1 de julio de 2025 y el 16 de julio de 2026 en el citado centro de ocio sin alojamiento.
Los sospechosos son un empleado eventual de 21 años, vinculado al centro desde 2025, y un monitor con plaza fija de 36 años, que llevaba dos ejercicios en la plantilla. Ninguno de los dos contaba con antecedentes penales previos. Ambos fueron detenidos el pasado 21 de julio en sus domicilios y han negado los hechos imputados.
El Ayuntamiento de Biarritz apartó de sus funciones a ambos trabajadores de forma cautelar en cuanto tuvo conocimiento de la investigación.
Te puede interesar
Una avería de camión provoca grandes retenciones en la AP-8 en Mendaro
Las retenciones han llegado a alcanzar los 4 kilómetros. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a cortar uno de los carriles. El vehículo pesado ha sido retirado y, pasadas las 10:30 horas, con la reapertura total de la vía, la circulación ha recuperado la fluidez.
Desmantelada una gran plantación de marihuana en un caserío de Fruiz
La operación se ha saldado con dos hombres detenidos y la incautación de más de 1.600 plantas de marihuana y 8,5 kilos de hachís.
Los bomberos vuelven a intervenir en los incendios forestales de Alonsotegi y Erandio
Este jueves a la mañana los bomberos han tenido que volver a ambas localidades para refrescar y vigilar la zona en los dos incendios de vegetación que se iniciaron el miércoles.
Una avería de camión provoca retenciones en la AP-8 en Mendaro
Las retenciones han llegado a alcanzar los 4 kilómetros. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a cortar uno de los carriles.
Encuentran en el río Adur los coches de un hombre y una mujer desaparecidos hace 8 y 9 años, con sus cuerpos
Buzos estadounidenses de una ONG especializada en la búsqueda de personas desaparecidas han hallado en el río Adur, cerca de Baiona, el coche de un joven cuyo rastro se perdió en 2018. Durante las labores de rastreo, el equipo ha localizado además otros dos vehículos sumergidos, en cuyo interior se han encontrado los restos de una mujer también desaparecida en la zona.
El viernes por la noche comienzan las guardias de taxistas de Vitoria-Gasteiz, con el desacuerdo de una parte del sector
Parte del sector no está de acuerdo con la normativa aprobada por el Ayuntamiento. La asociación AIDTTAX ha anunciado paros y se ha mostrado crítica con la nueva ordenanza que se quiere aprobar en unas semanas.
Tres incendios en zonas de vegetación causan complicaciones en Erandio, Alonsotegi y Güeñes
Un incendio forestal iniciado cerca de las 15:00 junto a Makro, gran superficie de venta al por mayor, ha generado una densa humareda en Erandio. Pegado al casco urbano de Alonsotegi, un chispazo provocado por las herramientas de unos operarios en una obra ha originado un incendio. Otro incendio ha comenzado a las 14:30 en una campa de Güeñes y se ha extendido con rapidez hacia zonas habitadas.
Bolt comienza a operar con sus VTC en Bilbao
Algunos de los vehículos de plataforma de movilidad en la capital vizcaina serán 100 % eléctricos.
Un conductor sin carné siembra el caos en Pamplona: cinco delitos en pocas horas
Tras embestir una moto y varios coches con una furgoneta robada, el detenido ha arrollado a dos peatonas, heridas de gravedad, al dar marcha atrás para escapar.