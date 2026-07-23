La Fiscalía del Tribunal Judicial de Baiona ha anunciado la apertura de instrucción judicial contra dos monitores del centro de ocio Mouriscot, en Biarritz, como presuntos autores de delitos de agresión sexual y corrupción de menores de 15 años. Según una nota difundida por la Fiscalía, Ministerio Público ha solicitado el ingreso en prisión preventiva para ambos sospechosos.

Las investigaciones, asumidas por la comisaría de Policía de Biarritz, se iniciaron el pasado 12 de julio tras la denuncia presentada por los padres de un menor de tres años y medio. La víctima relató de forma espontánea haber sufrido agresiones en la instalación municipal.