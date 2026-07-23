Se reactivan los incendios forestales de Alonsotegi y Erandio

Los incendios forestales iniciados este miércoles en Alonsotegi y Erandio (Bizkaia) han vuelto a reactivarse este jueves a primera hora, según ha podido saber Radio Euskadi, por lo que los bomberos han tenido que volver a actuar.

El incendio de Alonsotegi se inició en una zona pegada al caso urbano, a consecuencia de un chispazo provocado por las herramientas de unos operarios en una obra.

El incendio de Erandio está ubicado junto a Makro, gran superficie de venta al por mayor, y generó ayer una densa humareda en Erandio, que aún es visible este jueves.