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Se reactivan los incendios forestales de Alonsotegi y Erandio

Este jueves a la mañana los bomberos han tenido que volver a ambas localidades para actuar en los dos incendios de vegetación que se iniciaron el miércoles.
berriro piztu dira alonsotegiko eta erandioko sutea
Imagen de densa humareda en el incendio de Alonsotegi. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Alonsotegiko eta Erandioko baso-suteak berpiztu dira
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EITB

Última actualización

Los incendios forestales iniciados este miércoles en Alonsotegi y Erandio (Bizkaia) han vuelto a reactivarse este jueves a primera hora, según ha podido saber Radio Euskadi, por lo que los bomberos han tenido que volver a actuar.

El incendio de Alonsotegi se inició en una zona pegada al caso urbano, a consecuencia de un chispazo provocado por las herramientas de unos operarios en una obra.

El incendio de Erandio está ubicado junto a Makro, gran superficie de venta al por mayor, y generó ayer una densa humareda en Erandio, que aún es visible este jueves.

Incendios Erandio Bomberos Sociedad

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