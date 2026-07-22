Bermeo, Elantxobe y Mundaka celebran el Día de Madalenas con la procesión marítima de Izaro
Las embarcaciones de Bermeo partirán al mediodía hacia la isla de Izaro, y en el camino la alcaldesa lanzará una teja al mar para reivindicar que la propiedad de la isla es de Bermeo.
Bermeo, Elantxobe y Mundaka viven hoy uno de los días más especiales del año con la celebración del día de la Magdalena. La procesión marítima y la costumbre en torno a la isla de Izaro suele reunir cada año a miles de personas en Busturialdea, y el ambiente festivo continuará durante toda la jornada en ambas localidades.
Siguiendo la tradición anual, las embarcaciones de Bermeo partirán al mediodía hacia la isla de Izaro y en el camino la alcaldesa lanzará una teja al mar para proclamar que la propiedad de la isla es de Bermeo, quien según cuenta la leyenda ganó la propiedad de Izaro a Mundaka en una regata, gesto simbólico que desde entonces se repite todos los años, y tras arrojar la teja al mar, la corporación se trasladará a Elantxobe y Mundaka, dando continuidad a la costumbre.
En directo, en la plataforma ETB ON
La salida a la mar de las embarcaciones y la procesión marítima tendrán lugar a partir de las 11:30 horas, y se podrán seguir en directo a través de la plataforma ETB ON.
Los Madalen Eguna no se limitarán, sin embargo, a las localidades de Busturialdea, que también tendrán hoy su día grande de fiestas en Errenteria y Viana, después de que ayer diera inicio a las celebraciones, con la organización en ambos municipios de espectáculos deportivos, conciertos musicales y actividades dirigidas a todas las edades para que el ambiente festivo sea el protagonista durante toda la jornada.
Así, el 22 de julio reunirá en diferentes rincones de Euskal Herria la tradición, la cultura y el ambiente festivo, con el Madalen Eguna como gran protagonista.
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