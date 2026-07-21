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Adiós a fumar en terrazas y playas: así es la nueva ley antitabaco que equipara el vapeo al cigarrillo

La nueva ley antitabaco, aprobada por el Gobierno español, prohíbe fumar y vapear en terrazas y playas, equipara el cigarrillo electrónico y el vapeador al tabaco tradicional y prevé multas de hasta 600 euros.
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EITB

Última actualización

El proyecto de ley del tabaco impulsada por el Gobierno español recoge un endurecimiento en el consumo y la venta de tabaco, y restringe los espacios en los que está permitido fumar.

A continuación, recogemos las principales medidas de la nueva normativa:

¿En qué espacios estará prohibido fumar?

  • Playas marítimas y fluviales (principal novedad respecto al primer texto).
  • Terrazas de bares y restaurantes.
  • Piscinas de uso colectivo.
  • Instalaciones deportivas.
  • Parques nacionales.
  • Vehículos de trabajo (salvo cuando se utilicen exclusivamente de forma personal).
  • Recintos de espectáculos públicos, también al aire libre (teatros, cines, conciertos, etc.).

¿Qué entornos son considerados de "protección reforzada"?

  • Prohibición de fumar en un radio mínimo de 15 metros alrededor de los accesos a:
    • Edificios públicos.
    • Centros sanitarios.
    • Centros educativos y universidades.
    • Centros de investigación.
    • Museos, bibliotecas y centros culturales.
    • Instalaciones deportivas.
    • Parques y zonas infantiles.
  • Se establece un plazo de dos meses para adaptar la señalización.

La equiparación del vapeo

La ley equipara la regulación de: 

  • Cigarrillos electrónicos (con y sin nicotina).
  • Cachimbas o shishas.
  • Productos de hierbas para fumar.
  • Bolsas de nicotina.
  • Otros productos relacionados con el tabaco.

Protección de menores

  • Se prohíbe el consumo de productos del tabaco y relacionados a los menores de 18 años.
  • La prohibición alcanza también a los vapeadores y otros dispositivos; las bolsas de nicotina quedan excluidas de la normativa de espacios sin humo, pero también se prohíbe su consumo por menores.

Venta y publicidad

  • La venta de productos relacionados con el tabaco se limita a tiendas especializadas.
  • Se endurecen las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio.
  • Los estancos y tiendas especializadas no podrán exhibir publicidad o carteles visibles desde el exterior.

¿Qué multas se pondrán imponer?

  • Las infracciones leves pasarán a sancionarse con multas de 300 a 600 euros.
  • En el caso de menores, los padres o tutores podrán ser responsables subsidiarios y sustituir la multa por trabajos en beneficio de la comunidad.

¿Qué no incluye esta ley (por ahora)?

  • Empaquetado genérico de las cajetillas (el Gobierno intentará incorporarlo durante la tramitación parlamentaria).
  • Prohibición de los vapeadores desechables, pendiente de un informe favorable de la Comisión Europea.

Próximos pasos

  • El proyecto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta y ahora inicia su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales, donde podrá ser modificado antes de su aprobación definitiva.
Ley antitabaco: El Gobierno aprueba prohibir fumar en terrazas y vapear
Gobierno de España Sociedad

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