Adiós a fumar en terrazas y playas: así es la nueva ley antitabaco que equipara el vapeo al cigarrillo
El proyecto de ley del tabaco impulsada por el Gobierno español recoge un endurecimiento en el consumo y la venta de tabaco, y restringe los espacios en los que está permitido fumar.
A continuación, recogemos las principales medidas de la nueva normativa:
¿En qué espacios estará prohibido fumar?
- Playas marítimas y fluviales (principal novedad respecto al primer texto).
- Terrazas de bares y restaurantes.
- Piscinas de uso colectivo.
- Instalaciones deportivas.
- Parques nacionales.
- Vehículos de trabajo (salvo cuando se utilicen exclusivamente de forma personal).
- Recintos de espectáculos públicos, también al aire libre (teatros, cines, conciertos, etc.).
¿Qué entornos son considerados de "protección reforzada"?
- Prohibición de fumar en un radio mínimo de 15 metros alrededor de los accesos a:
- Edificios públicos.
- Centros sanitarios.
- Centros educativos y universidades.
- Centros de investigación.
- Museos, bibliotecas y centros culturales.
- Instalaciones deportivas.
- Parques y zonas infantiles.
- Se establece un plazo de dos meses para adaptar la señalización.
La equiparación del vapeo
La ley equipara la regulación de:
- Cigarrillos electrónicos (con y sin nicotina).
- Cachimbas o shishas.
- Productos de hierbas para fumar.
- Bolsas de nicotina.
- Otros productos relacionados con el tabaco.
Protección de menores
- Se prohíbe el consumo de productos del tabaco y relacionados a los menores de 18 años.
- La prohibición alcanza también a los vapeadores y otros dispositivos; las bolsas de nicotina quedan excluidas de la normativa de espacios sin humo, pero también se prohíbe su consumo por menores.
Venta y publicidad
- La venta de productos relacionados con el tabaco se limita a tiendas especializadas.
- Se endurecen las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio.
- Los estancos y tiendas especializadas no podrán exhibir publicidad o carteles visibles desde el exterior.
¿Qué multas se pondrán imponer?
- Las infracciones leves pasarán a sancionarse con multas de 300 a 600 euros.
- En el caso de menores, los padres o tutores podrán ser responsables subsidiarios y sustituir la multa por trabajos en beneficio de la comunidad.
¿Qué no incluye esta ley (por ahora)?
- Empaquetado genérico de las cajetillas (el Gobierno intentará incorporarlo durante la tramitación parlamentaria).
- Prohibición de los vapeadores desechables, pendiente de un informe favorable de la Comisión Europea.
Próximos pasos
- El proyecto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta y ahora inicia su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales, donde podrá ser modificado antes de su aprobación definitiva.
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