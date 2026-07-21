Agur terrazetan eta hondartzetan erretzeari: honelakoa da tabakoaren aurkako lege berria, bapeagailua eta zigarroa parekatzen dituena
Espainiako Gobernuak onartutako lege berriak debekatu egingo du terrazetan eta hondartzetan erretzea eta bapeatzea. Izan ere, zigarreta elektronikoa eta tabako tradizionala parekatu eta 600 eurorainoko isunak aurreikusten ditu.
Espainiako Gobernuak bultzatutako tabakoaren lege-proiektuak tabakoaren kontsumoaren eta salmentaren gaineko neurriak gogortu egingo ditu, eta erretzea baimenduta dauden guneak mugatu.
Hona hemen araudi berriaren neurri nagusiak:
Zein gunetan egongo da debekatuta erretzea?
- Hondartzak (berritasun nagusia).
- Taberna eta jatetxeetako terrazak.
- Erabilera kolektiboko igerilekuak.
- Kirol-instalazioak.
- Parke nazionalak.
- Laneko ibilgailuak (modu pertsonalean soilik erabiltzen direnean izan ezik).
- Ikuskizun publikoetarako esparruak, baita aire zabalekoak ere (antzokiak, zinemak, kontzertuak, etab.).
Zer ingurunetan indartuko dute babesa?
- Debekatuta dago hurrengo eremuetako sarbideen inguruan gutxienez 15 metroko erradioan erretzea:
- Eraikin publikoak.
- Osasun-zentroak.
- Ikastetxeak eta unibertsitateak.
- Museoak, liburutegiak eta kultur etxeak.
- Kirol-instalazioak.
- Parkeak eta haurrentzako guneak.
- Bi hilabeteko epea ezarri da seinaleak egokitzeko.
Zigarroak eta bapeagailuak parekaturik
Legeak honako hauen erregulazioa parekatzen du:
- Zigarro elektronikoak eta bapeagailuak (nikotinarekin eta nikotinarik gabekoal).
- Pipak.
- Belarrak erretzeko produktuak.
- Nikotina-poltsak.
- Tabakoarekin lotutako beste produktu batzuk.
Adingabeak babestea
- 18 urtetik beherakoei debekatu egingo zaie tabako-produktuak eta lotutako produktuak kontsumitzea.
- Debekuak bapeagailuen eta beste gailu batzuen gainekoa da; nikotina-poltsak kerik gabeko guneen arauditik kanpo geratuko dira, baina adingabeek kontsumitzea debekatu da.
Salmenta eta publizitatea
- Tabakoarekin lotutako produktuen salmenta denda espezializatuetara mugatuko da.
- Publizitatearen, sustapenaren eta babesletzaren murrizketak gogortu egin dira.
- Estanko eta denda espezializatuek ezin izango dute kanpotik ikus daitekeen publizitaterik eta kartelik jarri.
Isunak
- Arau-hauste arinak 300 eurotik 600 eurora bitarteko isunekin zehatuko dira.
- Adingabeen kasuan, gurasoak edo tutoreak erantzule subsidiarioak izan daitezke, eta isunaren ordez komunitatearen aldeko lanak egin ahal izango dituzte.
Zer ez du barne hartzen lege honek (oraingoz)?
- Paketeen paketatze generikoa (Jaurlaritza sartzen saiatuko da Legebiltzarrean izapidetzen den bitartean).
- Erabili eta botatzeko bapeagailuen debekua, Europako Batzordearen aldeko txostenaren zain.
Hurrengo urratsak
- Ministroen Kontseiluak bigarren itzulian onartu du proiektua, eta orain Gorte Nagusietan izapidetzen hasi da, behin betiko onartu aurretik aldatu ahal izateko.
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