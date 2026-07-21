GENERO INDARKERIA
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Haurdunaldian ematen den genero indarkeria kasuak osasun-kontsultei esker identifikatu daitezke

Iragarkia
Indarkeria haurdunaldian argazkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Haurdunaldian emakumeek harreman estua izaten dute osasun-sistemarekin: emaginarekin, ginekologoarekin eta erizainarekin dituzte kontsultak. Hilabete horiek giltza izan litezke genero-indarkeria egoerak identifikatzeko. Osasun eta gizarte-arloen aldetik erantzun koordinatua emateko beharra aldarrikatu dute adituek Donostian, “Indarkeria eta amatasuna” izeneko udako ikastaroan.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Osakidetza EHU Gizartea

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