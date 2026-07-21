Lekeitioko uharteko moilan erreskatatua izateak 1.500 eurorainoko faktura ekar dezake
2025eko lege-dekretu batek jasotzen duenez, erreskate-operatiboaren kostua erreskatatutakoaren gain utzi ahal izango da, baldin eta erreskatea arriskutsutzat seinaleztatutako gune batean egiten bada; duela aste batzuetatik, Lekeitioko uharterako moilak baldintza hori betetzen du.
Lekeitioko Garraitz uharterako bidean, moilan, erreskatea egiten bada, kostua erreskatatutako pertsonari egotzi ahal izango zaio, eremua arriskutsutzat seinaleztatuta baitago jada. Iazko Legegintzako Dekretu batek hori bera ahalbidetu zuen, eta Eusko Jaurlaritzak arrisku-seinaleak jarri dituenez, ohartarazpenei jaramonik egiten ez dienak isuna jaso ahal izango du.
Zehazki, Eusko Jaurlaritzak mareei buruzko informazioa jarri du moilarako sarbideetan. Informazio horren barruan QR kodeak daude marea zelan dabilen jakitun egoteko, eremuaren argazkiak itsasgoran eta itsasbeheran, bai eta itsasgoran moila zeharkatzeak duen arriskuari buruzko ohartarazpenak ere.
Seinaleztapena, gakoa
Eusko Jaurlaritzak informazio hori jarri izana funtsezkoa da kasu honetan. Izan ere, 1/2025 Legegintzako Dekretuak aurreikusten du erreskatearen kostua kobratu ahal izatea jarduketa arriskutsutzat seinaleztatutako eremuetan egiten bada; eta hala da dagoeneko Isuntza hondartza Garraitz uhartearekin lotzen duen moilan.
Zehazki, arauak dio erreskatearen kostua subjektu pasiboari egotzi ahal izango zaiola "bilaketa-, erreskate- edo salbamendu-lanak arriskutsutzat jotako guneetan eta sartzea mugatua zein debekatua dagoen lekuetan egiten direnean".
Dekretuak, gainera, aurreikusten du erreskateen kostua kobratu ahal izatea arrisku-jarduerak egiten direnean, alerta meteorologikoak indarrean daudenean eta larrialdi-zerbitzua objektiboki justifikatutako arrazoirik gabe eskatzen denean (bai eta arriskua dagoelako itxura egiten denean ere).
Azken urteotan, gainera, nabarmen ugaritu dira eremu horretan egin behar izan diren erreskateak, bisitarien kopurua handitu egin delako. Joan den Aste Santuan hogei bat erreskate egin behar izan zituzten, eta egoera horren aurrean Eusko Jaurlaritzak neurriak hartzea erabaki du.
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