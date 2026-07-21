SEXU-ERASOAK
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Bi begirale atxilotu dituzte Biarritzen, hiru eta lau urteko haurrak bortxatzea eta sexu-erasoak egitea leporatuta

Baionako Fiskaltzak jakinarazi duenez, orain arte jasotako testigantzen arabera, 12 sexu-eraso kasuren eta bortxaketa baten zantzuak aurkitu dituzte, eta ez dute baztertzen gehiago izatea.
MAM-eko argazkia: biarritz_

Biarritz. Artxiboko argazkia.

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EITB

Azken eguneratzea

Biarrizko Mouriscot aisialdi-egoitzako bi begirale atxilotu dituzte astearte goizean, haurrak bortxatzea eta sexu-erasoak egitea leporatuta. Biktimak hiru eta lau urteko haurrak dira. Ikertzaileek 13 kasuren berri jakin dute, baina gehiago izan daitezkeela uste dute.

Albistearen berri astearte honetan eman bada ere, ikerketa joan zen ostiralean, uztailaren 17an, abiatu zen, haurretako batek emandako testigantza baten ondorioz. Baionako Fiskaltza ari da kasua ikertzen eta Jeanne François fiskalak Ici Pays Basque hedabideari jakinarazi dionez, ikertzaileek froga medikuekin konfirmatu behar duten bortxaketa kasu bat eta 12 sexu-erasoren zantzuak aurkitu dituzte.

Haurrek duten adina kontuan hartuta, Baionako ospitaleko Arriskuan dauden Haurren Harrera Pediatrikorako Unitatearen protokolo baten bidez ari dira haiekin hitz egiten, psikologo baten, ikertzaile espezializatu baten eta auzitegiko mediku batekin.

Atxilotuak 21 eta 36 urteko animatzaileak dira. Horietako batek bi urte zeramatzan Mouriscot egoitzan lanean eta bestea aurten hasitakoa zen. Ikertzaileen arabera, oraindik goiz da elkar hartuta aritu ote ziren jakiteko. Printzipioz, asteazkenera arte egongo dira atxilotuta deklarazioa emateko, nahiz eta prebentziozko atxiloaldia 48 ordura arte luzatu daitekeen.

Biarrizko Udalak funtzioetatik baztertu ditu eta auzian parte zibil gisa parte hartzeko asmoa adierazi du. Horrez gainera, familiak artatzeko laguntza-zerbitzua jarri du martxan. 

Biarritz Lapurdi Sexu erasoak Gizartea

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