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Gidabaimenik gabeko gidari batek kaosa eragin du Iruñean: bost delitu arratsalde bakar batean

Kamioneta bat lapurtu eta hainbat auto jo ondoren, atxilotuak bi oinezko harrapatu ditu atzeraka ihes egiten saiatzean, eta larri zaurituta utzi ditu.

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Agentziak | EITB

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Iruñeko Udaltzaingoak 29 urteko gizon bat atxilotu du, ordu gutxiren buruan bost delitu egin baititu. Atxilotuak kamioneta bat lapurtu du, gidabaimena iraungita zuela gidatu du, hainbat ibilgailuren aurka talka egin du eta bi pertsona larriki harrapatu ditu, atxilotua izan baino lehen.

Gizonak Bigarren Zabalgunean lapurtu du ibilgailua. Handik gutxira, Arrotxapea auzoan zirkulatzen ari zela, motor bat jo du atzetik. Motorrean bi lagun zihoazen eta zauri arinak izan dituzte. Talkaren ostean, espaloira igo eta ihes egin du.

Metro batzuk aurrera egin ondoren, gidaria errepidera itzuli da sigi-saga eginez, semaforo gorri batean geldituta zeuden hainbat ibilgailu jo dituen arte. Gelditu beharrean, abiadura handian jarraitu du aurrera, auzoko biribilgune bateko ertza jota gelditu den arte.

Lanean ez zegoen udaltzain bat eta hainbat lekuko istripua izan duen ibilgailura hurbildu dira, gidariari laguntzeko asmotan. Une horretan, gazteak atea ireki du, atzerako martxa ezarri du eta azeleratu egin du; bi emakume harrapatu ditu eta zauri larriak eragin dizkie.

Udaltzaingoaren patruilak berehala iritsi dira bertara, gizonezkoa menderatu dute eta atxilotu egin dute. Atxilotuari bost delitu leporatzen dizkiote: zuhurtzigabeko gidatzea, alkohol-probak egiteari uko egitea, ibilgailua baimenik gabe erabiltzeko ebastea, zuhurtzigabekeria larriko lesioak eragitea eta gidabaimena iraungita duela gidatzea.

Iruñea Delituak Nafarroa Gizartea

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