Otxandioko bonbardaketa frankistan hildako 61 lagunak gogoratuko dituzte gaur, sarraskiaren 90. urteurrenean
Herriko Andikona plazan Santa Marina jaiak ospatzen ari zirela, 61 auzokide hil zituzten eraso frankista batean. Euskadiko zibilen aurkako lehen aire-erasoa izan zen.
Duela 90 urte indar armatu frankistek Otxandioko herriaren aurka egindako erasoan hildako 61 lagunak gogoratuko dituzte gaur, sarraski hura izan zela 90 urte betetzen diren honetan.
Aire-erasoa Andikona plazan gertatu zen, Santa Marina jaiak ospatzen ari zirela, Francoren aldeko bi hegazkinek beren bonbak jaurti zituztenean.
Egoitz Garmendia Otxandioko egungo alkatearen hitzetan, Euskadiko biztanleria zibilaren aurkako lehen aire-erasoa izan zen hura, eta "Gerra Zibileko lehen bonbardaketa".
1976an isiltasuna hautsi zuten bizilagunei omenaldia
Omenaldia asteazken honetako 18:00etan hasiko da, Andikonako iturrian lore eskaintza eginez. Era berean, datorren igandean, herriko jaien baitan, ekitaldi bat egingo da gertaera horretan hil ziren 61 otxandiarren oroimenez.
Gainera, frankismo garaian gertaera isilpean gorde ondoren, 1976an haiek gogoratzeko egindako lehen urratsa omenduko da aurten.
Franco hil ondorengo urteurrenetan, herritarrak lore sorta bat jartzen hasi ziren Andikonako iturriaren gurutzean. Urte batzuk geroago, oroigarri bat jarri zen plazako 2. zenbakiko fatxadan, eta hori da urtero egiten den ekitaldiaren jatorria.
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