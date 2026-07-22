Memoria historikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Otxandioko bonbardaketa frankistan hildako 61 lagunak gogoratuko dituzte gaur, sarraskiaren 90. urteurrenean

Herriko Andikona plazan Santa Marina jaiak ospatzen ari zirela, 61 auzokide hil zituzten eraso frankista batean. Euskadiko zibilen aurkako lehen aire-erasoa izan zen.

frankistek otxandion egindako bonbardaketaren marrazkia. Egilea Santi Capanaga

Otxandio, frankisten bonbardaketaren ostean. Margolana: Santi Capanaga

author image

EITB

Azken eguneratzea

Duela 90 urte indar armatu frankistek Otxandioko herriaren aurka egindako erasoan hildako 61 lagunak gogoratuko dituzte gaur, sarraski hura izan zela 90 urte betetzen diren honetan. 

Aire-erasoa Andikona plazan gertatu zen, Santa Marina jaiak ospatzen ari zirela, Francoren aldeko bi hegazkinek beren bonbak jaurti zituztenean.

Egoitz Garmendia Otxandioko egungo alkatearen hitzetan, Euskadiko biztanleria zibilaren aurkako lehen aire-erasoa izan zen hura, eta "Gerra Zibileko lehen bonbardaketa".

1976an isiltasuna hautsi zuten bizilagunei omenaldia

Omenaldia asteazken honetako 18:00etan hasiko da, Andikonako iturrian lore eskaintza eginez. Era berean, datorren igandean, herriko jaien baitan, ekitaldi bat egingo da gertaera horretan hil ziren 61 otxandiarren oroimenez.

Gainera, frankismo garaian gertaera isilpean gorde ondoren, 1976an haiek gogoratzeko egindako lehen urratsa omenduko da aurten.

Franco hil ondorengo urteurrenetan, herritarrak lore sorta bat jartzen hasi ziren Andikonako iturriaren gurutzean. Urte batzuk geroago, oroigarri bat jarri zen plazako 2. zenbakiko fatxadan, eta hori da urtero egiten den ekitaldiaren jatorria.

Memoria Historikoa Frankismoa Bizkaia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Indarkeria haurdunaldian argazkia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Haurdunaldiko genero indarkeria kasuak osasun-kontsultei esker identifikatu daitezke

Haurdunaldian emakumeek harreman estua izaten dute osasun-sistemarekin: emaginarekin, ginekologoarekin eta erizainarekin dituzte kontsultak. Hilabete horiek giltza izan litezke genero-indarkeriako egoerak identifikatzeko. Osasun eta gizarte-arloen aldetik erantzun koordinatua emateko beharra nabarmendu dute adituek, Donostian, “Indarkeria eta amatasuna” izeneko udako ikastaroan.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X