Otxandio rinde homenaje con una ofrenda floral a las 61 víctimas del bombardeo franquista en su 90º aniversario
Otxandio (Bizkaia) recuerda este 22 de julio a los 61 vecinos y vecinas, la mayoría de ellos niños, que murieron hace 90 años como consecuencia del bombardeo de las fuerzas armadas franquistas.
El ataque aéreo se produjo en la plaza Andikona durante la celebración de las fiestas de Santamaña, cuando dos aviones de las fuerzas alzadas contra la República lanzaron sus bombas sobre el lugar.
En palabras del actual alcalde de la localidad, Egoitz Garmendia, fue el primer ataque aéreo contra la población civil en Euskadi, y "el primer bombardeo de la Guerra Civil".
Homenaje a los vecinos que rompieron el silencio en 1976
Los actos de homenaje arrancan este miércoles a las 18:00 horas con una ofrenda floral en la fuente de Andikona. Asimismo, el próximo domingo, en el marco de las fiestas patronales, se celebrará un acto en recuerdo de los 61 otxandiarras que perdieron la vida en este suceso.
Además, este año se homenajeará el primer paso dado en 1976 para recordarlos, tras mantenerse el hecho en secreto durante el franquismo.
En los aniversarios posteriores a la muerte de Franco, los vecinos comenzaron a colocar un ramo de flores en la cruz de la fuente de Andikona. Años más tarde se instaló un recuerdo en la fachada del número 2 de la misma plaza, origen del acto que se celebra anualmente.
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