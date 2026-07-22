Otxandio (Bizkaia) recuerda este 22 de julio a los 61 vecinos y vecinas, la mayoría de ellos niños, que murieron hace 90 años como consecuencia del bombardeo de las fuerzas armadas franquistas.

El ataque aéreo se produjo en la plaza Andikona durante la celebración de las fiestas de Santamaña, cuando dos aviones de las fuerzas alzadas contra la República lanzaron sus bombas sobre el lugar.

En palabras del actual alcalde de la localidad, Egoitz Garmendia, fue el primer ataque aéreo contra la población civil en Euskadi, y "el primer bombardeo de la Guerra Civil".